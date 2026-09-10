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    La CAF reunirá a empresas, expertos y autoridades de la región para abordar el desafío de la transformación digital

    La CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— realizará este 14 de septiembre el Foro Internacional Digitalizar para Transformar.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial de un evento en el Metropolitan Santiago Convention. (null)

    Empresas, autoridades, organizaciones y expertos de la región se reunirán este 14 de septiembre para reflexionar sobre el desafío de la transformación digital y su impacto en el desarrollo. La cita tendrá lugar en Chile en un evento organizado por la CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—.

    El “Foro Internacional Digitalizar para Transformar: tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe” es un evento de la CAF que será “un espacio de innovación, cocreación y alineación estratégica en torno a la agenda digital de la región. Convoca a expertos, autoridades y referentes para situar el estado del arte de la transformación digital y su rol en el desarrollo de América Latina y el Caribe”.

    “Su propósito es contribuir a que la transformación digital se consolide como una capacidad transversal del CAF, aportando una mirada actualizada y estratégica que oriente la construcción de la Agenda de Transformación Digital 2026-2031″, explica la CAF, liderada por su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados.

    El detalle de la cita de la CAF

    El evento se extenderá solo por el 14 de septiembre, tendrá lugar en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center (comuna de Vitacura, Región Metropolitana) y se realizarán cinco paneles de conversación junto con charlas magistrales. Los interesados en asistir se pueden inscribir en la página web de la CAF.

    Sobre el detalle del evento que comenzará a las 08:30 horas, este comenzará con palabras de apertura de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

    Fuente: CAF. Sergio Díaz-Granados

    Luego, por separado, Alexandra Falla, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, y Rogério Souza Mascarenhas, secretario de Gobierno Digital de Brasil, realizarán una charla magistral.

    El siguiente encuentro será un panel para reflexionar sobre los “escenarios globales de la IA y soberanía digital”. En este panel estarán: Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones; Karim Lesina, vicepresidente y chief external affairs officer de Millicom; Caroline Nascimento Pereira, asesora técnica del Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) de Brasil; y Marcio Gomes de Aguiar, director de ventas corporativas para América Latina de Nvidia.

    El segundo panel abordará la “infraestructura digital habilitante” y participarán: Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Paraguay (por confirmar); Natalia López Céspedes, gerente general de la Asociación Chilena de Data Centers; Tom Allegaert, director de operaciones para las Américas de FIDE Partners; Kenneth Pugh, especialista en políticas digitales y ex senador; y Carl Meacham, head of sovereign AI & business development de Hydra Host.

    Luego, el tercer panel se tratará de “Los desafíos políticos de la inteligencia artificial”. En el encuentro participará Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay; María Lucía Villalba Gómez senadora de Colombia; Dania González, diputada de El Salvador; y Martín Yeza, diputado nacional de Argentina.

    Tras finalizar el panel, Sigmund Freund, ministro de Administración Pública de República Dominicana, realizará una exposición que dará pie al cuarto panel “Transformación digital para la modernización y eficiencia del Estado. En la conversación estarán Freund, Rogério Souza Mascarenhas, secretario de gobierno digital de Brasil; Camila Merino, alcaldesa de Vitacura; y Aura Cifuentes, directora para América Latina y el Caribe de Co-develop.

    Fuente: CAF. Sergio Díaz-Granados

    El último panel de la cita se tratará de la “transformación digital e innovación para la productividad y el empleo”. Sobre el tema conversarán: Marco Llinás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Esteban Campero, director de la Oficina Subregional Cono Sur de la Secretaría General Iberoamericana (Segib); Cristóbal Aninat, director de Relaciones Gubernamentales para Chile y Región Andina de MercadoLibre; Javiera Araneda de la Sotta, directora ejecutiva de Start-Up Chile; y Rodrigo Valdivia Lefort, director nacional (s) del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

    Finalmente, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF, realizará el cierre del encuentro.

    Más sobre:EconomíaTecnologíaCAF

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