Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, camina junto a los cadáveres de presuntos miembros de grupos criminales muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

Un juez de Colombia ha ordenado al presidente del país, Abelardo de la Espriella, la retirada de las redes sociales oficiales de una serie de publicaciones en las que el mandatario aparece junto a los cadáveres de presuntos miembros de grupos criminales muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

El juez del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, Osnaider Fontecha, ha reclamado al presidente y al Departamento Administrativo de la Presidencia que elimine dichas publicaciones, fechadas el 2 y el 4 de septiembre, tras la oleada de críticas en relación con estos videos y fotografías.

#ATENCIÓN | 🔵 Un juez le ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al Dapre eliminar de redes sociales, mientras resuelve de fondo una tutela, las publicaciones en las que el mandatario aparece caminando entre cadáveres luego de operaciones militares. pic.twitter.com/eIR9nTrcLT — La FM (@lafm) September 9, 2026

La medida tiene carácter cautelar mientras el juez analiza una petición que busca la eliminación definitiva de dichas publicaciones, en las que De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas con los restos de supuestos integrantes de grupos criminales, según ha recogido la emisora colombiana La FM.

“Mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, ser susceptibles de generar una afectación de esa naturaleza, resulta necesario adoptar medidas de carácter transitorio”, afirma el juez en su auto.

Presidente de Colombia camina entre los cuerpos de los guerrilleros abatidos en operación militar



De la Espriella muestra las bolsas de cadáveres de los 23 guerrilleros de las disidencias de las FARC que murieron en un último bombardeo del gobierno en Guaviare, en la amazonía… pic.twitter.com/OlXLtJUJDV — DW Español (@dw_espanol) September 4, 2026

Los mensajes fueron publicados tras unas operaciones del Ejército que se saldaron con la muerte de más de 20 supuestos integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo mando de “Iván Mordisco”, y el líder del grupo paramilitar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Naín” o “Bendito Menor”.

De la Espriella anunció a finales de agosto el fin del diálogo instaurado con las guerrillas de alias “Calarcá”, los Comandos de la Frontera y las ACSN, una iniciativa liderada por el ahora expresidente Gustavo Petro. Las ACSN ya anunciaron la suspensión de su participación en el diálogo tras unos combates en abril de 2025.