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    Marco Rubio homenajea a Charlie Kirk en el aniversario de su asesinato: “Rendirán cuentas los enemigos de la civilización”

    “Charlie Kirk tenía un don único para expresar y defender lo bueno", sostuvo el secretario de Estado estadounidense.

    Por 
    Europa Press
    Europa Press/Contacto/Francesco

    El secretario de Estado, Marco Rubio, ha rendido homenaje este jueves al activista político conservador Charlie Kirk, asesinado hace un año mientras participaba en un debate con estudiantes en Utah, asegurando que honrará su legado y se hará “rendir cuentas a los enemigos de la civilización”.

    “Charlie Kirk tenía un don único para expresar y defender lo bueno: la bondad de la familia, la fe y Estados Unidos. Hoy hace un año, fue asesinado por ello”, ha asegurado el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje en redes sociales con motivo del aniversario.

    Rubio ha prometido honrar el legado de Kirk “construyendo grandes cosas y haciendo rendir cuentas a los enemigos de la civilización”.

    Kirk murió hace un año en un tiroteo perpetrado por un atacante de ideología de extrema izquierda y se convirtió en un mártir de la causa ultraconservadora estadounidense ligada al presidente Donald Trump, quien en su multitudinario funeral le destacó como un amigo personal.

    El activista fue despedido en un funeral público que contó con la presencia de la plana mayor de la Casa Blanca en el estadio State Farm, de Arizona, con capacidad para más de 60.000 personas.

    Más sobre:Charlie KirkMarco RubioAniversarioMuerte

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