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    La satisfacción de Joaquín Niemann con su juego tras su brillante ronda en Irlanda: “Un buen golpe es simplemente sexy”

    El golfista nacional tuvo un notable desempeño, pese a las dificultades que planteó el fuerte viento durante la primera ronda.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann disfrutó de su gran jornada en Irlanda.

    Joaquín Niemann tuvo una brillante primera jornada en el Abierto de Irlanda, donde rompió transitoriamente el récord de la cancha y se ubica en el primer lugar, a falta de que terminen algunos competidores. Sus 65 golpes (-5) fueron el resultado de una ronda en la que debió superar las dificultades que propuso el fuerte viento reinante.

    “Mi debut, sí, estuvo divertido. Está muy complicado, es una cancha muy divertida, especialmente con el clima irlandés. Estoy tratando de aclimatarme al viento y al clima”, reconoció el talagantino.

    En cuanto a su desempeño, detalló cuál fue el momento clave para el día. “Sentí que en el hoyo 12 fue un bogey feo, pero eso me ayudó a volver al presente. Sentí que me había desconcentrado un poco. Estaba pegando bien a la bola, manteniéndola baja. Así que hice eso mismo los últimos hoyos”, analizó.

    También se refirió a su forma de pegar pese a las difíciles condiciones. “Fue un buen desafío. Hay que pegarle bien esos golpes de salida bajo el viento. También aprender a jugar los golpes cruzados. Hay que darle al golpe de salida y mantenerlo bajo el viento, viento de izquierda a derecha, viento de derecha a izquierda”, expresó.

    “Estaba hablando con mi caddie, como si cada golpe contra el viento son una barbaridad. Así que si es un mal golpe, es un golpe realmente malo. Pero si es un buen golpe, es una maravilla verlo. Ya sabes, es simplemente sexy, golpear con un hierro 8, un hierro 9, desde 120, 130 yardas es divertido”, añadió.

    Con respecto a los desafíos de su juego, reveló que todavía debe sumar más elementos. “Hay mucho que tengo que aprender de mi juego, mucho que tengo que mejorar. Pero estoy en esa ruta, en ese camino. Estoy comprometido a hacerlo en cada torneo que juego. Sé que hay mucho espacio para mejorar. Estoy contento con lo que hice, pero hay mucho trabajo por delante”, concluyó.

    Jornada impecable

    Después de un comienzo en el par, a partir del cuarto hoyo Joaquín Niemann desplegó todo su talento con un birdie, algo repitió en el sexto.

    Su único momento de duda se produjo en duodécima bandera, donde hizo un bogey en un par cuatro. No obstante, se recuperó rápido con cuatro aciertos consecutivos en la 14, 15, 16 y 17, terminando la jornada transitoriamente en el primer lugar y con el mencionado récord del campo.

    Como ya es de costumbre, Niemann marcó muchas diferencias con sus tiros de salida y también estuvo muy sólido en el green para aprovechar la mayoría de las oportunidades que generó con sus impactos de aproximación.

    Más sobre:GolfDP World TourAbierto de IrlandaJoaquín Niemann

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