“Provocó consternación”: prensa canadiense lamenta el gol que se perdió Alexis Sánchez en la caída del Montreal

El Montreal no pudo en casa y Alexis Sánchez no pudo coronar con un gol su segunda titularidad consecutiva en el equipo canadiense (ha disputado seis partidos). Es más, el tocopillano tuvo dos chances de gol en la caída ante Charlotte y una de ellas en inmejorable posición.

La misma que fue destacada por la prensa del país norteamericano, la cual quedó en una especie de estado de shock al ver como la pelota se elevaba tras el remate de la “leyenda chilena” en el minuto 61. Y no era para menos, pues en este instante el duelo estaba empatado a uno y finalmente lo ganaron los estadounidenses por 1-2.

Por lo mismo, La Presse le dedicó un párrafo en su nota, a la situación de juego ya descrita, y describió que “Alexis Sánchez se encontró solo frente a la red, sin embargo, provocó consternación cuando perdió por completo el objetivo”.

Luego destacó que “El CF Montreal sufrió una tercera derrota consecutiva y se mantuvo en el puesto 15 y al final de la tabla de la Conferencia Este. Ahora está a ocho puntos de los lugares que clasifican a los playoffs”.

El portal Everythinggp coincidió en que el equipo del Niño Maravilla tiene pocas posibilidades de entrar a la post-temporada y también destacó la fatídica jugada del ‘10′ de la Roja.

“Con la lluvia ligeramente agotada y la fatiga comenzando a establecerse, el juego se abrió drásticamente. Montreal fue el primero en crear una oportunidad de oro cuando la presión de Ríos en el área penal de Charlotte, llevó a un tiro frente al blanco de Alexis Sánchez. La leyenda chilena no pudo abrir su cuenta personal para su nuevo club, cuando envió la pelota volando sobre la red”, redactó el medio.

Tras ello, le puso la lápida al equipo del tocopillano. “Cuando el juego alcanzó la marca de los 80 minutos, Charlotte castigó la falta de finiquito de Montreal: David Schnegg encontró un Toklomati abierto solo en el área y éste aseguró los tres puntos para los visitantes”.

Finalmente, Radio Canadá obvió lo de Alexis y se basó en las condiciones climáticas del cotejo (lluvia). “El equipo de Carolina del Norte probablemente habría preferido mejores condiciones para jugar un partido en el extranjero a mediados de semana, pero aún así encontraron una manera de darse un festín cuando Toklomati puso los toques finales en un pase de David Schnegg en el minuto 81″.

Luego, la emisora concluyó que “al perder oportunidades, el Montreal se quemó. Charlotte orquestó su ataque, y Saint-Maximin hizo un buen pase en la carrera de Schnegg. El cual se encontraba en la superficie de la reparación, donde Toklomati rompió los corazones de los valientes partidarios”.

Mira el gol que se perdió Alexis: