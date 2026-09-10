“Nunca quise burlarme”: Rodri ofrece disculpas a toda la plantilla del Valencia tras catalogarlos de “malísimos”

Barcelona gusta, gana y golea. Pero la polémica no lo abandona. Tras golear al Valencia por el torneo español, uno de sus grandes refuerzos para esta temporada, Rodrigo Hernández, lanzó un ácido comentario sobre el nivel de sus contrincantes.

“Son muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos. Malísimos”, espetó el volante en conversación con sus compañeros Pau Cubarsí y Eric García. Diálogo que fue captado por las cámaras del Día Después de Movistar Plus y viralizado en todas las redes sociales de España.

Por lo mismo, Rodri -como le dicen a Hernández- tomó cartas en el asunto y llamó a su amigo José Gayà, integrante de la plantilla ché para mostrarse arrepentido de sus dichos y pedirle que se lo comunicara a sus colegas.

Pero ese no sería su único gesto hacia el equipo de Mestalla, tras la victoria ante el Feyenoord por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League, se acercó a la zoma mixta e hizo sus descargos.

“Me gustaría decir unas palabras antes de empezar. Cuando uno comete un error, hay que salir a pedir disculpas. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos: jugadores, aficionados de Valencia”, partió diciendo el volante.

🙏 RODRI PIDE PERDÓN por su palabras tras ser sustituido contra el VALENCIA:



"Pido disculpas a toda la plantilla. En ningún momento quise burlarme".



"Era una conversación privada, hay cosas que se sacan de contexto". pic.twitter.com/fcSugZLkyr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2026

Luego agregó que “ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayà. Le pedí disculpas a él y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa, nunca quise burlarme ni sacar de contexto ningún mal momento de un equipo. Deseo que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, a ser uno de los mejores clubes de esta liga”.

Eso sí, el campeón del mundo en la cita planetaria de Norteamérica 2026 pidió que los medios fueran más cuidadosos con lo que reproducen. “Todos deberíamos aprender un poco más. Se sacan las cosas de contexto y reiterar mis disculpas al Valencia”.

Tras ello, el mediocampista se abrió a las preguntas. Pero pidió que sólo fueran del partido que acababan de ganar. “La Champions es el pasito que nos queda. Debemos cambiar cosas y en eso estamos. Todos queremos volver a levantar este título. Hay que ir poco a poco”, expresó.

Y advirtió que el buen momento por el que pasan los culé no es para la gente ya los tilde de “invencibles” o den por ganado un título. “Si alguien espera que vamos a ganar por cinco goles todos los partidos está equivocado. Queda mucho y es muy largo”, concluyó.