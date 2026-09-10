SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Nunca quise burlarme”: Rodri ofrece disculpas a toda la plantilla del Valencia tras catalogarlos de “malísimos”

    El volante del Barcelona reconoció que fue un error hablar mal de sus contrincantes en la liga española, pero pidió que las cámaras no lo sacaran de contexto.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Rodri habló de su polémica con el Valencia. Foto: @FCBarcelona_es.

    Barcelona gusta, gana y golea. Pero la polémica no lo abandona. Tras golear al Valencia por el torneo español, uno de sus grandes refuerzos para esta temporada, Rodrigo Hernández, lanzó un ácido comentario sobre el nivel de sus contrincantes.

    “Son muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos. Malísimos”, espetó el volante en conversación con sus compañeros Pau Cubarsí y Eric García. Diálogo que fue captado por las cámaras del Día Después de Movistar Plus y viralizado en todas las redes sociales de España.

    Por lo mismo, Rodri -como le dicen a Hernández- tomó cartas en el asunto y llamó a su amigo José Gayà, integrante de la plantilla ché para mostrarse arrepentido de sus dichos y pedirle que se lo comunicara a sus colegas.

    Pero ese no sería su único gesto hacia el equipo de Mestalla, tras la victoria ante el Feyenoord por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League, se acercó a la zoma mixta e hizo sus descargos.

    Me gustaría decir unas palabras antes de empezar. Cuando uno comete un error, hay que salir a pedir disculpas. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos: jugadores, aficionados de Valencia”, partió diciendo el volante.

    Luego agregó que “ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayà. Le pedí disculpas a él y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa, nunca quise burlarme ni sacar de contexto ningún mal momento de un equipo. Deseo que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, a ser uno de los mejores clubes de esta liga”.

    Eso sí, el campeón del mundo en la cita planetaria de Norteamérica 2026 pidió que los medios fueran más cuidadosos con lo que reproducen. “Todos deberíamos aprender un poco más. Se sacan las cosas de contexto y reiterar mis disculpas al Valencia”.

    Tras ello, el mediocampista se abrió a las preguntas. Pero pidió que sólo fueran del partido que acababan de ganar. “La Champions es el pasito que nos queda. Debemos cambiar cosas y en eso estamos. Todos queremos volver a levantar este título. Hay que ir poco a poco”, expresó.

    Y advirtió que el buen momento por el que pasan los culé no es para la gente ya los tilde de “invencibles” o den por ganado un título. “Si alguien espera que vamos a ganar por cinco goles todos los partidos está equivocado. Queda mucho y es muy largo”, concluyó.

    Más sobre:LaLigaBarcelonaRodriRodrigo HernándezFútbolPolémica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel mata a tres supuestos miembros de Hamas, en Gaza, incluido un “comandante” del brazo armado

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Científicos logran restaurar la visión de ratones con ceguera con unas gotas para los ojos: esto dice su estudio

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    Lo más leído

    1.
    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    2.
    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    3.
    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    4.
    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    5.
    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    6.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Encuentran cuerpo de mujer sin vida en La Florida: se encontraba al interior de una fosa séptica

    Detienen a sujeto de 17 años vinculado a cuádruple homicidio de menores de edad en Quilicura

    Franco Parisi y apoyo del PDG a MK4: “Queremos mejorarla. No somos ni oficialistas ni oposición, somos proposición”
    Negocios

    Franco Parisi y apoyo del PDG a MK4: “Queremos mejorarla. No somos ni oficialistas ni oposición, somos proposición”

    Reforma MK4 blinda legalmente a directores de sociedades anónimas por sus decisiones de negocios

    Reforma al mercado de capitales: expertos levantan alertas ante eventual pérdida de poder de accionistas minoritarios

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental
    Tendencias

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Científicos logran restaurar la visión de ratones con ceguera con unas gotas para los ojos: esto dice su estudio

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores
    El Deportivo

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    Otro favorito manda un aviso: Bayern Múnich aterriza a la revelación nórdica y arranca goleando en la Champions League

    El mensaje de Garnero de cara a la recta final de la UC: “El título es casi imposible, pero en algún momento habrá pasado”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio
    Cultura y entretención

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Israel mata a tres supuestos miembros de Hamas, en Gaza, incluido un “comandante” del brazo armado
    Mundo

    Israel mata a tres supuestos miembros de Hamas, en Gaza, incluido un “comandante” del brazo armado

    La Armada de Estados Unidos reconoce que Irán “destruyó totalmente” una importante base militar estadounidense en Bahréin

    Autoridades de EE.UU. advierten que grupos terroristas siguen alentando ataques al país: difunden propaganda relacionada con el 11/9

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor