Rodri enciende la liga española con ácido comentario contra el Valencia: “Son malísimos”

El Barcelona domina sin contrapeso la liga española. Cuatro partidos jugados, cuatro ganados y ya le sacó tres puntos de ventaja al Real Madrid. Pero tras la goleada ante el Valencia (0-5), también es protagonista de la primera gran polémica del torneo.

Esto porque tras ser reemplazado en el minuto 62, uno de sus grandes refuerzos para esta temporada, Rodrigo Hernández, lanzó un ácido comentario sobre el nivel de sus contrincantes.

“Son muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos. Malísimos”, espetó el volante en conversación con sus compañeros Pau Cubarsí y Eric García. Luego consultó cómo había terminado el equipo de Mestalla en el torneo anterior y cuando le comentaron que casi se metieron en puestos de copas internacionales, reflexionó y agregó: “Es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte”.

Los controvertidos juicios de Rodri -como llaman a Hernández- fueron captados por el programa hispano El Día Después de Movistar Plus y fueron replicados por todos los medios deportivos de ese país. De hecho, el diario Sport aventura que esto puede traer consecuencias para el campeón del mundo. “La reflexión de Rodri en Mestalla que va a traer cola en Valencia”, tituló la publicación en la nota donde subieron el video.

En tanto, Mundo Deportivo aseguró que el mediocampista aprendió dos cosas en su primera titularidad con los culé. La primera es que en la Premier League, donde estuvo 7 temporadas, los equipos locales le oponen más resistencia a las instituciones más grandes y la otra es que “en España hay programas de TV dispuestos a captarlo todo, motivo por el que conviene hablar con los compañeros tapándose la boca dentro y fuera del campo”.

Más allá de la controversia, Rodri fue aplaudido por sus compañeros y valorado por el adiestrador de los catalanes, tras su ingreso desde el inicio. “Todo lo que hace Rodri tiene sentido. Es emocionante. No solo en el campo, también en el vestuario. Es un auténtico líder”, aseguró el técnico Hansi Flick.

Ahora habrá que esperar las reacciones que tendrá su comentario en Valencia y si LaLiga abre algún expediente para sancionarlo. Por ahora, el Barcelona se prepara para debutar en la fase de liga de la Champions League 2026-2027 este miércoles, ante el Feyenoord de Países Bajos.

Mira las polémicas frases de Rodri: