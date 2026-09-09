Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico. Foto: ATON.

A menos de 10 días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, los modelos meteorológicos comienzan a entregar mayores señales sobre las condiciones que podrían marcar el extenso fin de semana dieciochero.

Según el pronóstico de Meteored, elaborado por la meteoróloga de Reina Campos, se proyectan precipitaciones en distintas zonas del país, desde el norte hasta el extremo sur .

Las lluvias han sido proyectadas desde hace varias semanas por los modelos ECMWF (Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo) y GFS (Sistema Global de Pronóstico), aunque advierten que todavía existe incertidumbre debido al horizonte de la predicción.

De acuerdo con la previsión del ECMWF, durante la semana del 14 de septiembre se registrarían precipitaciones por sobre los valores climatológicos normales desde la cordillera de la Región de Antofagasta hasta el tramo norte de La Araucanía .

Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico la-tercera

Lluvias a lo largo del país

Para el jueves 17 de septiembre, las lluvias comenzarían durante la noche en las regiones de Los Ríos y Aysén, asociadas al ingreso de un sistema frontal.

El viernes, en tanto, las precipitaciones avanzarían hacia el centro-sur.

“Hacia la tarde y noche del 18 de septiembre, estaría lloviendo desde la Región de Ñuble hasta la Región de Los Lagos ” , indica la meteoróloga.

Pero las lluvias también podrían alcanzar sectores cordilleranos del centro del país.

Hacia el término del viernes, se proyectan precipitaciones en comunas precordilleranas y cordilleranas entre las Regiones de Coquimbo y Maule .

El sábado sería el día más lluvioso

El sábado 19 de septiembre las precipitaciones se extenderían por una mayor parte del territorio.

Campos señala que “las lluvias persistirían desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos ” , aunque todavía no es posible determinar su intensidad.

La noche sabatina también podría estar acompañada de precipitaciones en sectores del centro-sur.

“Las cumbias y cuecas de la noche sabatina también serían bajo la lluvia entre las regiones de Biobío y Los Ríos”, señala el pronóstico.

Además, se esperan lluvias en valles, precordillera y cordillera entre el sur de Atacama y Ñuble.

Santiago, 16 de septiembre de 2022. Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El domingo llegaría la tregua

Para el domingo 20 de septiembre, el escenario sería considerablemente más estable.

Las precipitaciones darían una tregua en gran parte del país y solo se proyectan chubascos en comunas cordilleranas de La Araucanía , Los Ríos y Los Lagos .

Campos recalca que se trata todavía de una proyección a mediano plazo. Por ello, recomienda seguir las actualizaciones.

“A medida que nos acerquemos a las Fiestas Patrias, será mejor la certeza prevista de los escenarios atmosféricos que dominarán la semana dieciochera en Chile”.