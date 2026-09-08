Caso Sartor: liquidador definirá si Landmark o Vector Capital se hacen cargo de la venta de Azul Azul

La universidad es dueña del nombre y de los símbolos del club azul. Foto: Diego Martín/Photosport.

Finalmente, los acreedores decidieron mandatar al liquidador para que resuelva respecto del banco de inversión que se hará cargo de la venta del 63,07% de Azul Azul.

Este martes se llevó a cabo una nueva asamblea de acreedores de Inversiones y Asesorías Sartor, en la que el 83% de los votos mandató al liquidador para que elija a Landmark o Vector Capital para desprenderse del control de la concesionaria del Club Universidad de Chile.

Hasta ahora, se estima que el proceso completo tomará un plazo estimado entre seis meses y un año, según lo indicado por los bancos de inversión.

En la junta pasada, el liquidador Eduardo Godoy había detallado que se habían enviado solicitudes a doce entidades del mercado, entre bancos de inversión y corredoras de bolsa, para que presenten propuestas de trabajo de cara a la venta, con el objetivo de que estos actores estructuren “una forma de venta del paquete de acciones de Azul Azul” que permita “maximizar el resultado de la operación”.

Los acreedores ya habían realizado con anterioridad una lista de seis bancos de inversión para llevar adelante la venta de Azul Azul, entre los que estaban LarrainVial, BTG Pactual, Banchile, Link Capital, Altis y Landmark. Sin embargo, sólo ésta última entidad envió una cotización.

En el caso de Landmark, el precio por hacerse cargo de la venta fue considerado como competitivo, sin embargo, el hecho de no contar con una corredora de bolsa que permita poner el paquete en el mercado llevó a los acreedores a buscar nuevas alternativas y contactar a gran parte de la industria.

Varias firmas consultadas señalaron que el monto involucrado en la operación es bajo -en torno a US$15 millones-, y por otro, que la exposición mediática es alta, por lo que se restaron de participar.

Vector, uno de los principales acreedores junto a Toesca y BCI, fue una de las entidades que mostró su interés por participar en la venta.

Cabe recordar que el control de Azul Azul se encuentra actualmente en manos del fondo de inversión privado Tactical Sport, el cual era controlado por Michael Clark -hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber- hasta fines del mes pasado, cuando firmó la resciliación del contrato que le había permitido hacerse del 90% de las cuotas por US$ 5.719.482, cifra que nunca fue pagada. Esto implicó que las cuotas volvieran a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la que actualmente está en un proceso concursal de liquidación en tribunales civiles.

La elección del banco de inversión para llevar adelante el proceso no es menor, pues se busca que el proceso se asemeje a una operación de M&A, aunque la transacción finalmente deba realizarse vía remate en Bolsa. Es decir, que exista due diligence, data room y negociaciones bilaterales con los potenciales interesados para intentar maximizar el valor a conseguir.

En paralelo, en el ámbito legal, el FIP Tactical Sport contrató al estudio de abogados internacional Garrigues.

El pasado 19 de agosto el liquidador ya se reunió con la prorrectora de la casa de estudios, Dorotea López, para notificarle formalmente el inicio del proceso de venta, además de sostener reuniones con la presidenta y el vicepresidente de Azul Azul.