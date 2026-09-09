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    Gobierno desdramatiza traspié por Sala Cuna en el Senado y anuncia que repondrá financiamiento en la Cámara

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, además defendió la reserva de constitucionalidad que hizo ante la enmieda aprobada que deposita en los niños el derecho a sala cuna, en vez de en los trabajadores.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Dedvi Missene

    El gobierno de José Antonio Kast valoró esta tarde el avance legislastivo del proyecto de Sala Cuna Universal, luego de que este fuera aprobado en particular por el Senado y despachado a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

    Esto, pese a que el Ejecutivo sufrió algunas derrotas durante la votación en la Cámara Alta, incluyendo la aprobación de una enmienda que pone a los niños como sujetos del derecho en vez de a los trabajadores pero, principalmente, debido a que no se logró el quórum necesario para aprobar la fórmula de financiamiento propuesta por el gobierno.

    Esta señalaba que en el caso de trabajadores dependientes, se financiaría con una cotización de cargo del empleador de 0,35%, la que será compensada con una reducción “de igual magnitud” de la tasa de cotización de cargo del empleador al Seguro de Cesantía.

    Tras la votación, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó la jornada como “un día histórico”, tras haberse aprobado lo que calificó como “el corazón” de la iniciativa.

    Asimismo, desdramatizó el traspié por el financiamiento, al afirmar que “en un primer trámite, ocurre que se rechacen ciertos artículos. Había algunos de quórum que no se cumplieron, entonces lo que corresponde en estos casos es reponer el artículo en las siguientes instancias”.

    Ante la insistencia de si tal situación no genera una complicación al Ejecutivo, el ministro Rau afirmó que “para nada” y relevó que “de un proyecto de ley de 30 artículos, hemos logrado aprobar casi 27”.

    Respecto de lo que viene ahora para el Ejecutivo, el secretario de Estado indicó que “necesitamos reponer el porcentaje de la cotización por parte del empleador, que se va a compensar con el seguro de cesantía. Eso tenemos que reponerlo en la Cámara y esperamos poder concitar los apoyos necesarios”.

    Niños titulares del derecho

    Asimismo, el ministro Rau se refirió a la indicación aprobada esta tarde, que modifica el Código del Trabajo para depositar en los menores el derecho a sala cuna, en vez de en los trabajadores, como se estipula en la norma vigente.

    Tras visarse esta iniciativa, el titular del Trabajo realizó reserva de constitucionalidad.

    Esto, señaló posteriormente, con el fin de “mantener la coherencia del Código del Trabajo”.

    “Todo lo que tiene que ver con conciliación, trabajo, familia, el titular del derecho es aquella que tiene la relación laboral y no el niño. Es una cosa jurídica-técnica”, sostuvo el secretario de Estado.

    Falta de quórum

    Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la falta del quórum necesario para que se visara el financiamiento, lo que se dio ante la inasistencia del senador Sebastián Keitel.

    Según el titular de la Segpres, el senador de Evópoli ingresó un permiso constucional para ausentarse, pero el documento no logró ingresar a tiempo.

    “Nosotros sabíamos que el senador Keitel iba a estar fuera, y sabíamos que el había presentado su permiso constitucional, que permitía aprobar la norma con 25 votos. Tuvimos los 25 votos. Lamentablemente, por circunstancias que voy a averiguar, llegó tarde la solicitud de permiso constitucional”, indicó.

    Más sobre:Tomás RauministroTrabajoSenadoSala Cuna Universal

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