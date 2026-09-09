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    Política

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    La medida se adoptó luego de que el diplomático afirmara que agencias de inteligencia de su país concluyeron que los disturbios de 2019 provinieron de “organizaciones de izquierda”. El gobierno dijo que buscará poner esos antecedentes a disposición de las instancias correspondientes.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con el fin de que entregue la información que afirma tener sobre los episodios de violencia registrados en el marco del estallido social.

    Esto, luego de que Judd indicara esta jornada -en declaraciones a CNN Chile- que las agencias de inteligencia de su país analizaron los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 y que sus conclusiones apuntaron a “activistas de izquierda” como responsables de los disturbios.

    Al ser requerido por la fuente de esa afirmación, afirmó: “Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas”.

    Ante esto, desde la Cancillería informaron que se “ha convocado para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.

    Mediante un comunicado, las autoridades de la cartera indicaron que el gobierno de José Antonio Kast “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan, para dar con los responsables de los actos de violencia”.

    Más sobre:Cancilleríaestallido social18-OBrandon JuddembajadorEstados Unidos

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