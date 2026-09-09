Oposición apunta a equipo económico de Kast tras alza del IPC

Con preocupación miró la oposición el impacto del alza de un 0,6% del IPC de agosto, resultado negativo en términos de inflación y más de lo proyectado en un principio. En ese contexto los secretarios generales de los partidos del sector se reunieron en la sede del Partido Socialista, donde la situación económica -particularmente el empleo- fue inevitable entre los temas a conversar.

Un consenso que transmitieron los dirigentes del sector tras la cita fue que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ya no debe seguir responsabilizando a la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, por los malos resultados que se den en términos económicos, tanto por el IPC como por las cifras del empleo, otro flanco para La Moneda.

Al respecto, dentro de la cita se entendió el alza del costo de la vida como uno de los principales argumentos para la baja aprobación del jefe de Estado en las encuestas que analizaron.

En esa línea habló, tras el encuentro, la secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien dijo que “plantean una serie de medidas que empobrecen la vida de quienes menos tienen. Hoy tenemos un gobierno que no ha respondido a los pésimos índices del Imacec, desempleo, de aumento del costo de la vida. Eso ha sido por medidas de este gobierno, no por aspectos que se trataron desde los gobiernos pasados”.

Durante la jornada quienes salieron a intentar poner paños fríos al negativo IPC de agosto fueron los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía, Daniel Mas.

Quiroz apuntó a que “subieron hortalizas, principalmente papas, zanahoria, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo” y también sumó, sobre el alza de la carne “que tuvimos el paso Los Libertadores cerrado por 35 días. Eso conforma un escenario de precios volátiles que esperamos se revierta”. El ministro Mas, en tanto, apuntó al conflicto en el Medio Oriente por el alza de los combustibles.

Por los malos números económicos también habló otro ministro, Iván Poduje (Vivivenda). El arquitecto ya ha tenido duros cruces con Quiroz en el pasado y este martes abordó una línea discursiva sensible en el oficialismo, sobre responsabilizar al gobierno de Boric en este tipo de materias.

El secretario de Estado sorprendió al advertir que “estoy consciente de que el problema que tenemos es real, no es culpa del gobierno anterior y si fuera culpa da lo mismo, pues nosotros tenemos que arreglarlo”.

El exministro de Economía, Álvaro García, compartió que “el IPC es alto, pero por razones externas a la economía chilena”. Al partir de esa base, agregó que “el problema es que los rubros que crecen, alimento y transporte, le pegan muy duro al bolsillo de los chilenos y eso va a reducir el consumo, lo que ya ha venido ocurriendo, que se suma a la caída en la inversión esperada. Lo que más me preocupa es el crecimiento, que apunta a ser más lento: con eso, menos empleo”.

Álvaro García, ministro de Economía en lanzamiento de Estudio de ChileMujeres Oscar Ordenes Rivera

El senador Gastón Saavedra (PS), presidente de la comisión de Economía en la Cámara Alta, “este es un nuevo número que sigue siendo devastador para los chilenos, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y corrobora que el equipo económico no dio el ancho y no tiene iniciativa para poder controlar algunas variables que son realmente importantes”.

Gastón Saavedra ADRIAN AYLWIN/ATON CHILE

“Va a ser muy difícil revertirlo en el corto plazo. El IPC muestra una responsabilidad política del equipo económico que no ha dado el ancho. El Presidente debe escuchar los números, tomar decisiones respecto de su equipo y dar un golpe de timón para reponer las confianzas ”, sumó el senador Saavedra.

Al respecto, la senadora Daniella Cicardini agregó que “son malas noticias para las familias chilenas, y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad . Sus decisiones ya nos dejaron dos bencinazos, el de marzo y el bencinazo dieciochero, justo antes de Fiestas Patrias”.

15 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A LA SENADORA POR LA REGION DE ATACAMA, DANIELLA CICARDINI. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Mientras los ministros hablan de cifras macroeconómicas desde La Moneda, en la feria y en el supermercado todo está más caro, y a las familias les cuesta cada vez más llegar a fin de mes”, complementó la parlamentaria por Atacama.

En el Congreso las reacciones fueron mucho más duras. El presidente del PPD y diputado de la comisión de Economía, Raúl Soto, dijo que “creo que al gobierno se le acaba la cuenta corriente para culpar al gobierno anterior de todos los males del país. Ya lleva seis meses y el pais exige resultados y buena gestión, exactamente lo contrario a lo que estamos viendo”.

09-08-2026 RAUL SOTO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“La luna de miel terminó. Las cifras económicas son decepcionantes, las de empleo lapidarias y el gobierno hasta ahora no ha sido capaz de dar certezas, solo evade trasladando la esperanzas a un futuro incierto”, agregó el parlamentario.

También de la comisión de Economía, la diputada Constanza Schönhaut (FA) afirmó que “hoy tenemos los precios al alza, el desempleo al alza, la economía a la baja y un gobierno que sigue improvisando con el bolsillo de las familias chilenas. Las decisiones del bencinazo, paralización de obras publicas, recortes sociales y los discursos pesimistas ya muestran las consecuencias negativas que habíamos advertido”.

22.05.2026 Constanza Schönhaut Diputada del Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“Necesitamos con urgencia un plan para proteger a las familias, y sentarse a esperar que las empresas prosperen no es una respuesta, la gente necesita certezas, no las promesas sin sustento que vienen anunciando”, complementó la frenteamplista.