Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

El ministro de Defensa, Fernando Barros, nuevamente hizo noticia por asuntos que escapan de su cartera. En entrevista con CNN, el secretario de Estado dijo este martes que “la senadora Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”.

Lo hizo en referencia a los dichos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien cuestionó que Barros se refiera a temas ajenos al ministerio a su cargo.

Núñez aludió a dichos del titular de Defensa en relación al discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y a la “Doctrina Monroe 2.0” que ha sido relevada por parte de autoridades estadounidenses. En esa ocasión, Barros destacó que “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Luego, en entrevista con DF Más, el secretario de Estado dijo que Chile debería salir del Convenio 169 de la OIT, el que calificó como “caldo de cultivo” de conflictos internos.

La arremetida del titular de Defensa contra Núñez desató críticas en la Cámara Alta. “Decir que la presidenta del Senado ‘no tiene por qué saber’ lo que hace o piensa el Ejecutivo en materia de defensa es una respuesta desafortunada (…). Entre los poderes del Estado tiene que haber respeto, diálogo e información, especialmente cuando hablamos de seguridad nacional. El ministro Barros debiera aclarar sus dichos”, sostuvo el senador Juan Luis Castro (PS).

Por su parte, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, indicó: “Inaceptable que el ministro de Defensa desestime con tanta facilidad una preocupación que ha sido planteada transversalmente desde el Senado (…). La presidenta del Senado está cumpliendo precisamente con su responsabilidad institucional al poner estos asuntos sobre la mesa (…). En defensa nacional necesitamos menos polémica entre autoridades y más política de Estado”.

El senador Iván Flores, de la DC, planteó que “la primera responsabilidad de un ministro es conducir su propia cartera. A casi seis meses de gobierno, el Ministerio de Defensa no ha ingresado proyectos de ley ni ha anunciado una agenda legislativa. Entiendo que no cuenta con asesor dedicado a esa tarea. Antes de evaluar o criticar el trabajo de otros poderes o de otras instituciones, sería razonable que su titular diera cuenta de los avances del suyo”.

No solo desde la oposición hubo críticas. La senadora Camila Flores, de RN, manifestó que “quien no entiende el funcionamiento del Estado es el ministro de Defensa. La presidenta del Senado es la segunda autoridad del país, quien, además, llega al cargo por elección popular y no por designación. El respeto a quienes, luego, los ministros piden el voto es fundamental”.