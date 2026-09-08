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    Tres votos contra dos: Tricel rechaza requerimiento de cores republicanos y UDI para destituir a Claudio Orrego

    Los consejeros regionales acusaban al gobernador metropolitano de faltas a la probidad, principalmente por la contratación de sesiones de coaching con recursos públicos que, según sostenían, tuvieron una finalidad electoral.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Juan Manuel Ojeda
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el requerimiento presentado por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI que buscaba destituir al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por presuntas faltas a la probidad.

    La decisión fue adoptada este martes por un estrecho margen de tres votos contra dos, luego de que los ministros del tribunal dejaran la causa en estudio tras escuchar los alegatos de las partes el pasado 7 de agosto.

    La acción había sido impulsada por cores de ambas colectividades, quienes apuntaban principalmente a una serie de sesiones de coaching contratadas con recursos públicos. De acuerdo con los requirentes, estas habrían tenido una finalidad electoral y serían ajenas a los objetivos del gobierno regional.

    Durante la vista de la causa, el abogado de los requirentes, Álvaro Ferrer, sostuvo que Orrego había incurrido en “incumplimientos de deberes explícitos” y planteó que, por acción u “omisión inexcusable”, era responsable de no haber cumplido sus obligaciones.

    En esa oportunidad, Ferrer acusó además que el gobernador “traicionó e instrumentalizó el cargo (…) para perpetuarse en él”.

    La defensa de Orrego

    La defensa del gobernador estuvo a cargo del abogado Ciro Colombara, quien durante los alegatos rechazó las imputaciones y abordó también los cuestionamientos relacionados con el caso ProCultura.

    “No existe perjuicio fiscal alguno”, sostuvo en esa ocasión Colombara, quien recordó que la investigación penal vinculada a las asesorías fue cerrada sin que Orrego fuera imputado.

    Respecto de ProCultura, la defensa destacó que la investigación contra el gobernador fue cerrada, que se rechazó su desafuero y que no existió pérdida de recursos, debido a que se activaron seguros y garantías.

    “Fue investigado detalladamente y no hay ilegalidades. Todas las acusaciones eran falsas”, afirmó Colombara durante la vista de la causa, agregando que, a juicio de la defensa, “se busca removerlo para hacerse del cargo”.

    Tras conocerse la resolución, Ciro Colombara y Aldo Díaz -también defensor del Orrego- valoraron el resultado y afirmaron estar “muy tranquilos y satisfechos” con la decisión del Tricel.

    “Los ministros nos dieron la razón. El señor Orrego es absolutamente inocente de todo lo que se le acusó. En este caso se instrumentalizó la justicia”, sostuvieron.

    En esa línea, los abogados acusaron que “se intentó ganar por esta vía lo que un sector político no logró conseguir en las urnas” y agregaron que “el señor Orrego cerró victoriosamente este capítulo amargo e injusto de su vida política”.

    Más sobre:Claudio OrregoTricelGore RM

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