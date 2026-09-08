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    Oposición y PDG apuntan contra gobierno y republicanos por truncado proyecto para feriado del 17 de septiembre

    Diputados de las fuerzas progresistas acusaron "obstrucción" del Ejecutivo y "boicot" de parte de los legisladores del Partido Republicano para discutir la iniciativa.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Congreso Nacional. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El proyecto que estaba más avanzado para establecer el 17 de septiembre de 2026 como feriado no logró superar obstáculos en la Cámara de Diputados.

    Se trata de la iniciativa patrocinada por el diputado Marcos Barraza (PC), que el pasado 1 de septiembre fue aprobada en general en la comisión de Gobierno Interior de la Corporación.

    En una nueva sesión, este martes la misma instancia votó en particular su único artículo (aprobado con nueve votos a favor y tres en contra) y luego una indicación (rechazada por tres votos a favor y nueve en contra).

    Eso si, el proyecto no logró avanzar, ya que no hubo unanimidad para su fácil despacho.

    “El proyecto no lo vamos a sacar, porque ya queda desfasado, lo dije al inicio de esta discusión, ya no hay tiempo para votar, no hay unanimidad, así que el proyecto al menos hoy día no se puede abordar y ya después es atemporal”, dijo la presidenta de la comisión, diputada Johanna Pérez.

    De todas maneras, a la iniciativa todavía le restaba pasar a la Sala de la Cámara Baja y luego su segundo trámite en el Senado, lo que hacía casi imposible que llegara a convertirse en ley. Más aun cuando este miércoles es el último día legislativo previo a las Fiestas Patrias, ya que la próxima es semana distrital.

    Oposición y PDG recriminan al gobierno y republicanos

    El truncado proyecto desató una serie de críticas desde la oposición y el Partido de la Gente (PDG) al Ejecutivo, que se opuso al proyecto, y también a los diputados del Partido Republicano de la comisión de Gobierno.

    El primero en cuestionar el resultado de la iniciativa fue el diputado Barraza, que estaba como invitado en la sesión: “Esto ha sido por obstrucción del gobierno, que ha desistido de participar en esta comisión, haciendo sus planteamientos directamente. Ha sido por obstrucción del Partido Republicano, que limitó la posibilidad de fácil despacho en la primera sesión. Y no contento con eso, presentan un artículo, indicación número uno, donde lo que se busca es discriminar arbitrariamente a los funcionarios públicos respecto del eventual feriado”, dijo.

    A esas palabras se sumó el diputado César Valenzuela (PS), quien apuntó que “aquí lo que existió es un boicot, al no despacharlo en la sesión anterior, que significaba que hubiésemos podido despachar esto a Sala y que la Sala lo llevara al Senado y efectivamente poder haber hecho una tramitación que permitiera que esto al menos se discutiera si podía ser ley o no. Pero no. Se optó por un camino distinto que es el camino del boicot”.

    También hubo cuestionamientos de la diputada Andrea Parra (PPD), quien dijo que “los parlamentarios del Partido Republicano, que señalaban con mucha fuerza en su minuto defender la democracia y siempre muy patriotas, pero a la hora de responder y de efectivamente ceñirse a las normas que tiene esta Cámara, sencillamente, tal cual han dicho mis colegas que me precedieron, boicotearon y se saltaron la democracia”.

    Desde el PDG, la diputada Zandra Parisi reclamó que los legisladores están llamado a “desarrollar lo antes posible los problemas o los beneficios que se le pueden entregar a la ciudadanía. Y creo que una de las labores que no nos corresponde a nosotros como diputados es entorpecer dicho trabajo. Y efectivamente, como lo han manifestado distintos diputados en esta sala, acá se vio una actitud que realmente yo no me esperaba, no la encontré en ninguno de los libros. Y es muy triste enterarse que diputados, personas profesionales, personas que tienen votos de la ciudadanía, hagan este tipo de actitudes que no llevan a nada”.

    También desde el PDG, el diputado Javier Olivares planteó que: “Yo respeto, por supuesto, al Partido Republicano, respeto a su excelencia el Presidente de la República, que no le hayan querido dar urgencia a este proyecto, es tema de ellos. Ellos tendrán que explicar el día de mañana a sus electores y a las personas, y obviamente ellos tendrán que decir por qué lo ven de otra manera, pero de que se podía hacer, se podía hacer”.

    Más sobre:Feriado17 de septiembreFiestas PatriasCámara de DiputadosComisión de GobiernoOposiciónPartido Republicano

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