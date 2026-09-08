“Entrega gratuita”: Gendarmería atiende solicitud de imputado en Imperio Ámsterdam y dispone de colchón y una frazada

El viernes 4 de septiembre la defensa de Matías Landerer, imputado por tráfico de droga en el marco de la denominada causa Imperio Ámsterdam, presentó una cautela de garantías alegando que permanecía en dependencias de la cárcel Santiago 1 sin contar con colchón ni frazadas para abrigarse.

La abogada Rocío Berríos, como evidenció ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, requirió al tribunal que, ante tal situación, se autorizara a la familia del imputado -uno de los fundadores de la empresa MÁ Botanics, encargada de abastecer de cannabis a las sucursales de Dispensario Nacional- que pudiese ingresar ambos elementos, para así resguardar la integridad de su cliente.

“Vengo en solicitar a su señoría cautela de garantías de mi representado, en atención a los siguientes fundamentos: mi representado se encuentra en prisión preventiva decretada por el tribunal con fecha 2 de septiembre y fue trasladado al día siguiente al módulo 12 del C.D.P. Santiago 1. Este módulo no cuenta con colchones suficientes, ni tampoco frazadas, por lo que mi representado no cuenta con esos elementos básicos”, se lee en el escrito presentado por la penalista y que fue dado a conocer por La Tercera.

El escrito agregó que “para que la familia de mi representado pueda llevar dichos elementos al penal, según lo informado por Gendarmería a esta defensora, se requiere un oficio de su señoría que autorice su ingreso”.

Pese a ello, la jueza que revisó la presentación, Paulina Moya, estimó oficiar a Gendarmería a fin de que fuese la entidad la que entregara dichos insumos, como garante de velar por la custodia y seguridad de quienes permanecen privados de libertad.

“Que atendido el mérito de lo expuesto, y siendo facultad de Gendarmería de Chile proporcionar dichos elementos, se ordena oficiar al Señor Alcaide del C.D.P. Santiago Uno, a fin de que informe a este tribunal, indicando de manera concreta si se ha asignado colchón y frazadas al imputado. En caso de no contar con tales elementos, se requiere su entrega inmediata, sin perjuicio de adoptar las medidas que estime pertinentes para asegurar su salud, integridad física y psíquica”, indicó en la determinación.

Así, con fecha 6 de septiembre, la institución penitenciaria informó al juzgado sobre la entrega de los enseres, vía un acta de entrega en que se indicaba la firma y huella del imputado en cuestión.

“Entrega gratuita”, se lee en el documento, junto con especificar que se otorgó un colchón y una frazada.