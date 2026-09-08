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    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho

    Ahora la Cámara de Diputados deberá ver, en segundo trámite constitucional, la iniciativa que busca que todas las familias puedan acceder a este beneficio.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Joaquín Barrientos

    Pasadas las 17:00 horas de este martes continuó la votación en el Senado del proyecto que busca avanzar hacia la creación de un sistema de Sala Cuna Universal.

    Esto luego que la Cámara Alta debiera suspender la sesión el martes de la semana, debido a la extensión de las intervenciones y a incidentes en las tribunas protagonizadas por trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

    Y cerca de las 20 horas, el Senado aprobó en particular esta norma que busca que todas las familias puedan acceder a este beneficio, ya que la norma actual define que solo las empresas con 20 o más trabajadoras están obligadas a ofrecer sala cuna, lo que afectaba la contratación de mujeres.

    La votación

    En la ocasión, la Sala declaró admisible (por 24 votos a favor y 23 en contra) una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) que consagrar el derecho a Sala Cuna en el niño y no en el trabajador.

    Tal modificación al artículo 203 del Código del Trabajo, establece que “los niños y niñas menores de dos años, hijos o hijos de personas trabajadoras o respecto de quienes estas las ejerzan el cuidado del personal, tendrán derecho a acceder a salas cunas en las condiciones establecidas en la ley”.

    La indicación fue aprobada por 25 votos a favor y 22 en contra. Por lo anterior, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentaron reserva de constitucionalidad.

    Financiamiento

    Durante la jornada, además, el Senado aprobó la creación del Fondo de Sala Cuna que permitirá destinar dinero para entregar el beneficio, pero no corrió la misma suerte la fórmula de financiamiento que buscaba el Ejecutivo.

    Este decía que en el caso de trabajadores dependientes, se financiará con una cotización de cargo del empleador de 0,35%, la que será compensada “de igual magnitud” con una reducción de la tasa de cotizaciónde cargo del empleador al Seguro de Cesantía.

    El gobierno defendía esta fórmula para, según el ministro Rau, no afectar las contrataciones. Y aunque recibió 25 votos a favor y 22 en contra, fue rechazada por trastarse de una norma de quórum calificado, que requería un total de 26 apoyos para sortear esta valla.

    Se mantiene el copago

    Uno de los debates más extensos de la tarde se dio al votar que los padres o apoderados de los menores puedan realizar un copago por los servicios de Sala Cuna.

    El senador Vlado Mirosevic (PL) cuestionó que el proyecto no pusiera un límite al copago, lo que, a su juicio, permitirá a los proveedores del servicio realizar cobros en exceso. “Van a decir ‘yo cobro copago por encima (del financiamiento)’ y no hay lmite, no hay techo, y eso por supuesto que es una dificultad”.

    En el mismo tenor, la senadora del PC Claudia Pascual, afirmó que una trabajadora de casa particular que, por ejemplo, viva en una comuna con menores recursos, no podrá pagar el copago que le cobrarán en Las Condes, si es que su lugar de trabajo es en esa comuna.

    Ante esto, el ministro Rau respondió criticando a quienes “ven el vaso medio vacío”, y destacó que antes del proyecto que se votó en particular esta jornada “las trabajadoras de casa particular no tenían acceso a finaciamiento a sala cuna y con el proyecto si lo tiene”.

    A su turno, el senador independiente Rojo Edwards, pese a que señaló que votaría a favor de la enmieda, sostuvo que lo óptimo sería una ley “que permita el copago pero que también estableca un límite, tal cual ocurría con los colegios particulares subvencionados”.

    Y tras él, la senadora Yasna Provoste indicó que el “falso” que una familia podrá elegir libremente la Sala Cuna donde dejar a su hijo, como afirman sus autores. “Ninguna va a poder elegir, cuando el copago que se le impone supera con creces su capacidad económica”.

    Sin embargo, se rechazó una indicación de la senadora Provoste que eliminaba la posibilidad de copago y luego, se aprobó por 24 votos contra 21 un texto que señala que “las diferencias que existan entre el monto del aporte de sala cuna y el valor cobrado por el establecimiento respectivo serán de cargo del trabajador o de quien ejerza el derecho, salvo acuerdo expreso entre este y su empleador.”

    Más sobre:SenadoVotaciónSala Cuna Universal

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