De Grange promete seguir impulsando la electromovilidad en cuenta pública del MTT y expertos cuestionan sus anuncios

“Conectar a Chile es mucho más que unir ciudades, personas o territorios. Es generar oportunidades, impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de quienes habitan nuestro país. Cada avance, tanto en transporte como en telecomunicaciones, representa una inversión en el futuro”.

Con esas palabras comenzó, desde Quilpué, la cuenta pública del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el biministro Louis de Grange.

En primera instancia se refirió al trabajo desarrollado por la Subtel, donde reveló que han aumentado en más de un 100% las fiscalizaciones entre marzo y junio de 2026 respecto del mismo período de 2025.

Cuenta Pública.

“También comenzamos a implementar el Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables en desuso, una iniciativa que mejora la seguridad y el entorno urbano, la cual alcanzará 66 mil puntos a nivel nacional en tres años”, añadió el ministro.

De Grange destacó que seguirán impulsando el despliegue de infraestructura digital, simplificando permisos y reduciendo la burocracia para expandir las redes de fibra óptica, 5G y conectividad satelital, especialmente en las zonas rurales y más apartadas del país.

“De hecho, proyectamos que muy pronto el 5G pueda alcanzar e incluso superar al 4G, que hoy se distancian en tan solo 600 mil conexiones”, sostuvo el ministro.

Uno de los pilares de la administración de De Grange ha sido promover un sistema de transporte más eficiente. Por esto, dijo, “seguiremos desarrollando la electromovilidad en todo Chile. Hoy ya contamos con 442 buses eléctricos operando en 11 regiones ”, destacó.

En esta materia, prometió, “avanzaremos en la ejecución de proyectos. Con esto, en 2027 contaremos con 1.254 buses eléctricos en regiones, gracias a proyectos propios del MTT”.

Inversión ferroviaria, Metro y aeropuerto

De Grange también realizó un anuncio en materia ferroviaria. Aunque sin detallar cifras, aseguró que se vendría una de las mayores inversiones ferroviarias de las últimas décadas, “porque creemos que el tren es una pieza clave para conectar Chile”.

El biministro añadió que “estamos avanzando en proyectos estratégicos que transformarán la movilidad de millones de personas. Uno de ellos es el Tren Santiago-Melipilla, que ya está en plena construcción”.

Línea 6 del Metro.

También se refirió a Metro de Santiago que, según dijo, “vive uno de los mejores momentos de su historia”, al haber recuperado en el último año los niveles de uso previos a la pandemia, con 660 millones de viajes al año y un promedio de 2,2 millones de pasajeros en día hábil.

En este escenario, explicó De Grange, “las obras de la Línea 7 y de la extensión de la Línea 6 continúan avanzando, la Línea 8 ya cuenta con aprobación ambiental y la Línea 9 inició sus trabajos en La Pintana”.

Además, “ya comenzaron los estudios para hacer realidad una línea hacia el Aeropuerto de Santiago”.

Otros temas desarrollados por el biministro tuvieron relación con transporte público, donde reveló que en “ junio de 2025 se han implementado 33 nuevos recorridos y extensiones de servicios, permitiendo que más de 12.500 personas tengan acceso a Red Movilidad a menos de cinco minutos caminando de sus hogares”.

Cuestionamientos

Pese a lo descrito por De Grange, no ha sido un período sencillo para el expresidente de Metro en la cartera. Metro, por ejemplo, ha convivido con ciertas dificultades, además de la cartera tener dos leyes bajo su cargo que aún no están funcionamiento: leyes Uber y CATI, que es la de fiscalización automatizada con cámaras.

Ariel López, ingeniero en Transportes de la Universidad de Chile, siguió la cuenta pública con atención. “Quedé con una sensación extraña. Muchas de las cifras son ciertas. También buena parte de los proyectos mencionados. El problema aparece cuando uno hace una pregunta bastante sencilla: ¿cuándo comenzaron realmente esas políticas y qué parte de ellas corresponde a esta administración?“.

“Melipilla, Batuco, Línea 9, la electromovilidad regional, los nuevos sistemas regulados y buena parte de las transformaciones de Red Movilidad no nacieron este año. Algunas llevan años, otras décadas, entre estudios, contratos, evaluaciones ambientales y obras. Que un gobierno continúe lo que recibió, me parece una buena noticia. Así debería funcionar el Estado. Lo difícil de aceptar es que la continuidad se disfrace de novedad”, revela.

Claudia Rodríguez, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes de Chile, destaca los avances en EFE, Metro (Línea 7 y su plan de expansión) y el fortalecimiento del transporte público regional con estándar Red.

Maqueta del futuro tren Santiago-Melipilla.

“Sin embargo, está al debe la seguridad vial, ya que no se mencionó nada sobre la implementación del CATI, que fortalece la fiscalización con cámaras viales en el tránsito, mientras que la ley EAT (ley Uber) se mencionó muy poco”, añade.

En ese sentido, López coincidió en que bajo su criterio también están las cosas que la cuenta pública decide contar “a medias”. Así, argumentó que “se celebra que en 2025 disminuyeron los siniestros viales, pero ese mismo año aumentaron los fallecidos. ¿Debemos felicitarnos porque chocaron menos vehículos si murieron más personas? Si realmente creemos en Visión Cero, la cuenta se hace con vidas, no escogiendo la cifra que queda mejor en la diapositiva”.