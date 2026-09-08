SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Museo Numismático contará la historia de Chile a través de monedas y billetes: reúne piezas desde 1580

    Ya funcionando bajo marcha blanca, el recinto será inaugurado oficialmente este 9 de septiembre. Totaliza casi 250 unidades entre billetes, monedas y medallas conmemorativas.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Museo de Numismática en la Universidad Bernardo O´Higgins. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En Avenida Viel 1497 (Santiago), sede de la Universidad Bernardo O’Higgins, se encuentra el nuevo Museo Numismático de dicha casa de estudios.

    Monedas, billetes y diferentes piezas de colección permiten conocer la historia económica y cultural de Chile a través de una inédita muestra.

    Tiene como gestor a Bruno Rodríguez Carapelle, abogado, profesor, magíster y doctorando en Historia del Derecho, quien desde niño es coleccionista de monedas, y a quien durante 2026 la UBO le pidió que montara un Museo Numismático, nombrándolo curador del mismo.

    Colección de billetes. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Rodríguez, académico de la Facultad de Derecho de la UBO, además de la Finis Terrae y la UC, relata a La Tercera que el Museo Numismático comenzó a funcionar este año bajo marcha blanca, a la espera de su inaguración oficial, la que será este miércoles.

    La iniciativa surgió en conjunto con el rector de la entidad estudiantil, Claudio Ruff, quien según Rodríguez “comprometió el financiamiento y la idea de hacer el museo como tal. Es un museo pequeño, pero exclusivamente de historia de Chile, que relata la historia de nuestro país a través de las monedas, los billetes y algunas medallas, desde la época colonial hasta la actualidad”.

    El rector Ruff, en tanto, señala que no es simplemente una colección de monedas. “Estamos frente a una manera de recorrer la historia de Chile. Cada pieza permite hablar de independencia, soberanía, transformaciones económicas, crisis, símbolos e identidad nacional. El museo convierte ese patrimonio en una experiencia formativa y lo pone al servicio de nuestros estudiantes y de la comunidad”.

    “Es, además, una exhibición muy poco habitual en el ámbito universitario chileno, con piezas de distintas épocas, algunas de ellas escasas, que permiten vincular patrimonio, investigación y docencia. Esa combinación es probablemente lo que más valor tiene para nosotros como universidad”, añade Ruff.

    Figura de Chile hecha con monedas. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El museo cuenta con casi 250 piezas en total, entre monedas, billetes y algunas medallas e impresos conmemorativos de la Casa de Moneda de Santiago. Reúne un total de 10 exhibiciones -10 vitrinas-, que están divididas temáticamente.

    “A la espera de la inauguración oficial, el museo lo abrimos al público para el Día del Patrimonio, por ejemplo, recibiendo una gran cantidad de visitantes. Actualmente está funcionando con algunos cursos y visitas internas”, señala el curador del museo.

    La moneda más antigua que tiene es una macuquina de 1580. Es una de las piezas más antiguas que circularon en Chile, pero no se acuñó en nuestro país, ya que la Casa de Moneda se fundó en 1743, por lo que las primeras monedas propiamente hechas en Chile aparecieron ese año. En el museo hay varias piezas chilenas del mismo siglo XVIII.

    También destacan monedas de la época de la Independencia, “en las que encontramos, por ejemplo, la moneda del primer peso de Chile, que se empezó a acuñar en 1817. También la primera donde apareció el cóndor, el ave nacional en las monedas chilenas, en la década de 1830″, destaca el curador del museo.

    Pieza de colección. Foto: Andres Perez Andres Perez

    También hay más monedas del siglo XIX, donde se muestra la evolución de los símbolos patrios, cómo va evolucionando el uso de los metales, del cobre, del bronce, de la plata en la numismática nacional. También cómo sigue apareciendo el cóndor como un símbolo omnipresente prácticamente en la numismática chilena, destacando una serie completa de monedas chilenas de 1810, año de la Primera Junta de Gobierno.

    Rodríguez también destaca una vitrina, la que considera la “más especial dentro del museo”, que según relata es “de monedas de excepción y monedas de guerra. Somos de los pocos museos en Chile que tienen en exhibición, por ejemplo, una moneda del reino de La Araucanía y la Patagonia, de 1874, y también un peso de 1865, de la época de la guerra hispano-sudamericana”.

    “Y quizás también de las más importantes, los llamados pesos gallos de 1859, de la revolución constituyente de Copiapó, cuando esa ciudad provisoriamente entró en guerra con el Estado de Chile por su autonomía”, añade.

    En el nuevo museo también destaca una colección completa de monedas y billetes del siglo XX y del siglo XXI, y una vitrina especialmente dedicada a las fichas: las fichas salitreras, las fichas mineras, las fichas de ferrocarril, balleneras, de viñas, de haciendas, entre otras.

    A su vez, el museo en la UBO cuenta también con monedas conmemorativas chilenas, con una colección completa al respecto, de Bernardo O‘Higgins, por ejemplo, “por ser el patronímico de la universidad, así como monedas extranjeras acuñadas en Chile”, sostiene Rodríguez.

    Monedas de colección. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El objetivo del museo y de su curador es ir agregando piezas en el transcurso del tiempo, como una exhibición de medallas presidenciales de Chile, colección que será presentada prontamente, durante 2026.

    Para Rodríguez, el museo tiene un valor muy grande para el país. “A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Chile no existen muchos museos numismáticos ni espacios dedicados a exhibir monedas, más allá de iniciativas como las del Banco Central o el Museo de Colchagua”.

    “Nuestro museo busca justamente acercar la historia de Chile a las personas de una manera distinta, a través de objetos tan cotidianos como una moneda o un billete, donde podemos recorrer la historia institucional, política, económica e incluso iconográfica del país”, finaliza.

    Más sobre:MuseoNacionalMonedasUBOColección

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro detenidos y más de 1,6 toneladas de droga incautada deja importante operativo policial

    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”

    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año

    Carabinero abatió a un hombre que lo habría amenazado con un arma en medio de fiscalización en Lo Prado

    Diputado Bassaletti y dichos del embajador Judd: “Cometió un acto de imprudencia importante”

    Trump anticipa que el petróleo bajará recién después de las elecciones de medio término

    Lo más leído

    1.
    Informe de Dorothy Pérez en entredicho: Falta detectada por Contraloría en gestión de Orrego fue desestimada por Fiscalía, Servel y Tricel

    Informe de Dorothy Pérez en entredicho: Falta detectada por Contraloría en gestión de Orrego fue desestimada por Fiscalía, Servel y Tricel

    2.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    3.
    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    4.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    5.
    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    6.
    Fiscalía Supraterritorial desmantela banda dedicada a secuestros extorsivos con redes en la PDI y dirigida por exfiscal Fodich

    Fiscalía Supraterritorial desmantela banda dedicada a secuestros extorsivos con redes en la PDI y dirigida por exfiscal Fodich

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”
    Chile

    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabinero abatió a un hombre que lo habría amenazado con un arma en medio de fiscalización en Lo Prado

    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año
    Negocios

    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año

    Trump anticipa que el petróleo bajará recién después de las elecciones de medio término

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy
    Tendencias

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    El ninguneo de Rodrigo De Paul a Robert Lewandowski que encendió la MLS: “¿Quién eres, bobo?”
    El Deportivo

    El ninguneo de Rodrigo De Paul a Robert Lewandowski que encendió la MLS: “¿Quién eres, bobo?”

    “Nunca quise burlarme”: Rodri ofrece disculpas a toda la plantilla del Valencia tras catalogarlos de “malísimos”

    El millonario premio que ingresa el Betis de Manuel Pellegrini tras su exitoso retorno a la Champions League

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple
    Tecnología

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

    Stage Tour suma canciones de Blur, Sabaton y Powerman 5000 a su repertorio

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato
    Cultura y entretención

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Trump asegura que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de noviembre en Estados Unidos
    Mundo

    Trump asegura que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de noviembre en Estados Unidos

    Irán condena los ataques de Estados Unidos y asegura que responderá de manera “decisiva” en “legítima defensa”

    Quiénes son Los Tiguerones, la banda criminal ecuatoriana declarada organización terrorista por EE.UU.

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio