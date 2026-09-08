Museo Numismático contará la historia de Chile a través de monedas y billetes: reúne piezas desde 1580

En Avenida Viel 1497 (Santiago), sede de la Universidad Bernardo O’Higgins, se encuentra el nuevo Museo Numismático de dicha casa de estudios.

Monedas, billetes y diferentes piezas de colección permiten conocer la historia económica y cultural de Chile a través de una inédita muestra.

Tiene como gestor a Bruno Rodríguez Carapelle, abogado, profesor, magíster y doctorando en Historia del Derecho, quien desde niño es coleccionista de monedas, y a quien durante 2026 la UBO le pidió que montara un Museo Numismático, nombrándolo curador del mismo.

Colección de billetes. Foto: Andres Perez Andres Perez

Rodríguez, académico de la Facultad de Derecho de la UBO, además de la Finis Terrae y la UC, relata a La Tercera que el Museo Numismático comenzó a funcionar este año bajo marcha blanca, a la espera de su inaguración oficial, la que será este miércoles.

La iniciativa surgió en conjunto con el rector de la entidad estudiantil, Claudio Ruff, quien según Rodríguez “comprometió el financiamiento y la idea de hacer el museo como tal. Es un museo pequeño, pero exclusivamente de historia de Chile, que relata la historia de nuestro país a través de las monedas, los billetes y algunas medallas, desde la época colonial hasta la actualidad”.

El rector Ruff, en tanto, señala que no es simplemente una colección de monedas. “Estamos frente a una manera de recorrer la historia de Chile. Cada pieza permite hablar de independencia, soberanía, transformaciones económicas, crisis, símbolos e identidad nacional. El museo convierte ese patrimonio en una experiencia formativa y lo pone al servicio de nuestros estudiantes y de la comunidad”.

“Es, además, una exhibición muy poco habitual en el ámbito universitario chileno, con piezas de distintas épocas, algunas de ellas escasas, que permiten vincular patrimonio, investigación y docencia. Esa combinación es probablemente lo que más valor tiene para nosotros como universidad”, añade Ruff.

Figura de Chile hecha con monedas. Foto: Andres Perez Andres Perez

El museo cuenta con casi 250 piezas en total, entre monedas, billetes y algunas medallas e impresos conmemorativos de la Casa de Moneda de Santiago. Reúne un total de 10 exhibiciones -10 vitrinas-, que están divididas temáticamente.

“A la espera de la inauguración oficial, el museo lo abrimos al público para el Día del Patrimonio, por ejemplo, recibiendo una gran cantidad de visitantes. Actualmente está funcionando con algunos cursos y visitas internas”, señala el curador del museo.

La moneda más antigua que tiene es una macuquina de 1580. Es una de las piezas más antiguas que circularon en Chile, pero no se acuñó en nuestro país, ya que la Casa de Moneda se fundó en 1743, por lo que las primeras monedas propiamente hechas en Chile aparecieron ese año. En el museo hay varias piezas chilenas del mismo siglo XVIII.

También destacan monedas de la época de la Independencia, “en las que encontramos, por ejemplo, la moneda del primer peso de Chile, que se empezó a acuñar en 1817. También la primera donde apareció el cóndor, el ave nacional en las monedas chilenas, en la década de 1830″, destaca el curador del museo.

Pieza de colección. Foto: Andres Perez Andres Perez

También hay más monedas del siglo XIX, donde se muestra la evolución de los símbolos patrios, cómo va evolucionando el uso de los metales, del cobre, del bronce, de la plata en la numismática nacional. También cómo sigue apareciendo el cóndor como un símbolo omnipresente prácticamente en la numismática chilena, destacando una serie completa de monedas chilenas de 1810, año de la Primera Junta de Gobierno.

Rodríguez también destaca una vitrina, la que considera la “más especial dentro del museo”, que según relata es “de monedas de excepción y monedas de guerra. Somos de los pocos museos en Chile que tienen en exhibición, por ejemplo, una moneda del reino de La Araucanía y la Patagonia, de 1874, y también un peso de 1865, de la época de la guerra hispano-sudamericana”.

“Y quizás también de las más importantes, los llamados pesos gallos de 1859, de la revolución constituyente de Copiapó, cuando esa ciudad provisoriamente entró en guerra con el Estado de Chile por su autonomía”, añade.

En el nuevo museo también destaca una colección completa de monedas y billetes del siglo XX y del siglo XXI, y una vitrina especialmente dedicada a las fichas: las fichas salitreras, las fichas mineras, las fichas de ferrocarril, balleneras, de viñas, de haciendas, entre otras.

A su vez, el museo en la UBO cuenta también con monedas conmemorativas chilenas, con una colección completa al respecto, de Bernardo O‘Higgins, por ejemplo, “por ser el patronímico de la universidad, así como monedas extranjeras acuñadas en Chile”, sostiene Rodríguez.

Monedas de colección. Foto: Andres Perez Andres Perez

El objetivo del museo y de su curador es ir agregando piezas en el transcurso del tiempo, como una exhibición de medallas presidenciales de Chile, colección que será presentada prontamente, durante 2026.

Para Rodríguez, el museo tiene un valor muy grande para el país. “A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Chile no existen muchos museos numismáticos ni espacios dedicados a exhibir monedas, más allá de iniciativas como las del Banco Central o el Museo de Colchagua”.

“Nuestro museo busca justamente acercar la historia de Chile a las personas de una manera distinta, a través de objetos tan cotidianos como una moneda o un billete, donde podemos recorrer la historia institucional, política, económica e incluso iconográfica del país”, finaliza.