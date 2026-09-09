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    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    El embajador de EE.UU. en Chile afirmó, además, que “no hay tratados firmados” para la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y que la eventual determinación de integrar la alianza corresponde al Presidente Kast. Asimismo, aseguró que al país no se le han puesto exigencias para aumentar el gasto militar para combatir al crimen organizado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió este martes a las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, señalando que “no queremos que Chile sea el patio trasero de nadie”.

    Cabe señalar que Judd tuvo un intenso despliegue comunicacional esta jornada, con al menos tres entrevistas televisivas. En esa línea, en sus declaraciones entregadas a CNN Chile, abordó los dichos del titular de Defensa, quien en agosto pasado, afirmó que “Chile no es el patio trasero de ningún país”.

    Dichas declaraciones del secretario de Estado fueron en respuesta al discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ante ministros de Defensa de América Latina, cuando promovía la iniciativa Escudo de las Américas que incluía aumentar el gasto militar, cooperar más en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y abandonar la Corte Penal Internacional.

    En ese contexto, el embajador Judd afirmó que “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país. No queremos que Chile sea el patio trasero de nadie”.

    “Mi preocupación, sin embargo, es que Chile se convierta en el patio trasero del crimen organizado. (...) Tenemos que empezar a pensar en cómo actuar de forma distinta, así que Chile nunca debería ser el patio trasero de ningún país, pero sin duda, tampoco quiere ser el patio trasero del crimen organizado”, prosiguió el diplomático con su explicación.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Escudo de las Américas

    Anteriormente, y también como respuesta a las declaraciones del ministro Barros, el embajador Judd publicó el pasado 21 de agosto en X el documento que Chile firmó el 12 de marzo sobre la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, vinculada al Escudo de las Américas.

    Con todo, desde la Cancillería señalaron que la firma de dicho documento constituye una “declaración de buenos intereses” y no implica que el país esté integrando a la iniciativa que promueve la administración de Donald Trump.

    Ahora Judd, respecto a la decisión de hacer público dicho contenido, afirmó que “eso no tuvo nada que ver con esa conversación. Fue para mostrarle al pueblo chileno que el Presidente Kast tiene una visión de futuro que vela por los mejores intereses de los chilenos (...)”.

    “Al publicar ese tuit, le estamos mostrando al pueblo chileno que el Presidente Kast mira hacia adelante y está haciendo lo mejor posible frente a la delincuencia”, sostuvo Judd.

    En ese contexto, también respondió si su publicación respondía a un intento de forzar una alianza. “Esa no fue una declaración de que está en una alianza”, dijo

    “El Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles son programas nuevos y lo que estamos haciendo es invitar a Chile a participar desde la etapa inicial junto a otros países”, añadió.

    Asimismo, afirmó que la firma de dicha declaración solo implica “la intención de explorar cómo la Coalición de las Américas contra los Carteles y el Escudo de las Américas pueden ayudar a Chile y qué recursos pueden aportar para ayudar al país a combatir al crimen organizado”.

    Es una manifestación de voluntad para evaluar estos programas”, complementó.

    Sobre el rol de Chile en el Escudo de las Américas, Judd zanjó que Chile “es parte de la evaluación y del desarrollo del programa”.

    Y sobre la participación del país en la iniciativa, el embajador reconoció que “si finalmente deciden o no integrarse al programa, tengo entendido que esa decisión le corresponde al Presidente Kast”.

    Por lo tanto, en la actualidad, “no hay ningún tratado firmado de que forman parte de una organización. Lo que existen con conversaciones continúas y permanentes para intentar construir programas que ayuden a Chile u otros países de la región, y por supuesto, también a Estados Unidos”, agregó.

    Aumentar el gasto militar

    Durante la conversación, Judd también fue consultado por la tratativas de Estados Unidos para que los países de la región aumenten su gasto militar para enfrentar al crimen organizado, lo que sostuvo, no se ha planteado a Chile.

    “Lo que hacemos en sentarnos con cada uno de nuestros socios y discutir cómo podemos estructurar programas que ayuden a combatir el crimen organizado”, explicó sobre las pretensiones de Estados Unidos.

    En esa línea, confirmó que “hasta donde sé, no, a Chile no se le ha dicho ‘esta debe ser su meta’”.

    “Lo que plantamos es que no se puede combatir el crimen organizado cuando cambia constantemente, no se puede enfrentar algo mutable, hay que buscar distintas formas de combatirlo y creemos firmemente, basados en lo que ha beneficiado a Estados Unidos y otros países, en que el gasto en defensa sin duda ayuda”.

    “Ahora bien si Chile quiere hacerlo es su prorrogativa, pero si Chile no quiere hacerlo, no hay nada que lo obligue”, concluyó el diplomático.

    Más sobre:Brandon JuddEstados UnidosEmbajadorEscudo de las AméricasFernando BarrosGasto militarPatio trasero

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