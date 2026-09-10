El millonario premio que ingresa el Betis de Manuel Pellegrini tras su exitoso retorno a la Champions League

Después de 21 años de fracasos y postergaciones, Betis regresó a la cotidianidad de la Champions League con una gran actuación. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini debutó en la Fase de Liga del torneo con un triunfo que, además, incrementa de manera notable su contabilidad de ingresos.

Los sevillanos se estrenaron el martes pasado en su visita al Lille. Un partido que estuvo muy lejos del relajo para los dirigidos del Ingeniero, quienes tuvieron que remontar dos veces para imponerse 3-2 en el norte de Francia.

“Hicimos un partido muy completo, le dimos dos veces vuelta al marcador, mostramos una gran personalidad. Llevamos cinco años jugando en Europa y eso da experiencia... Tuvimos el control del partido. Si revisas las estadísticas, lo superamos en posesión, llegadas y remates. El equipo superó al Lille con mucha personalidad”, explicó el Ingeniero tras el duelo.

Asimismo, concluyó que “la idea de la Champions no es el fin. Tenemos el convencimiento de que podemos que somos capaces de pasar de ronda. Empezamos con buen pie, pero faltan muchísimos partidos y el plantel está consciente de lo que tiene que jugar”.

Millonario premio

Al margen de esta primera salida al país galo, los andaluces tendrán que visitar dos veces Alemania para medirse a dos excampeones de la competición de clubes más importantes del planeta. Bayern Múnich y Borussia Dortmund serán dos de las salidas más difíciles para el cuadro sevillano.

La escuadra de las Trece Barras, además, tendrá que recibir a Arsenal de Inglaterra, además de otros dos exmonarcas como Porto de Portugal y Feyenoord de Países Bajos. En la misma condición los béticos serán locales ante el Como de Italia.

Lo cierto es que son tiempos complicados para los sevillanos. La dirigencia ha tenido que hacer grandes esfuerzos para firmar una escuadra competitiva. Tanto que, en enero próximo, no tiene la liquidez para sumar incorporaciones.

En ese sentido, la participación en el torneo que premia con la Orejona representa una buena fuente de ingresos para los béticos. En esta edición, la organización ha dispuesto que cada uno de los 36 clubes de la Fase de Liga tendrá una recompensa de 21,7 millones de dólares. La suma está dividida en un primer pago de 20,8 millones de la divisa norteamericana, además de un saldo final cercano a los 874 mil de la misma moneda.

Pero el rendimiento deportivo y la victoria sobre los Dogos permitió ingresos extra para los de Pellegrini. El resultado reportó a los andaluces un cheque cercano de 2,5 millones de dólares solo por ese ese triunfo en el norte de Francia.

Si Lille, que jugó casi 40 minutos con un hombre menos tras la expulsión Ethan Mbappé, hubiera logrado un postero empate, los béticos solamente hubieran ingresado una cifra cercana a los 800 mil dólares. Incentivo que puede entregar hasta 20 millones de la moneda estadounidense en caso de cumplir una campaña perfecta en esta primera ronda.