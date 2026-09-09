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    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    El equipo dirigido por el técnico chileno volvió al principal certamen de Europa después de 21 años con un triunfo sobre Lille. La victoria confirma el impacto inmediato de Troy Parrott, uno de los refuerzos solicitados por el técnico. De paso le significa un ingreso de US$ 2,4 millones al club.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions. Foto: @laliga

    El Betis regresó a la Champions League después de 21 años y lo hizo con una victoria. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini venció por 3-2 al Lille en Francia en la primera fecha de la fase de liga en un partido que tuvo un elemento adicional: el conjunto español estuvo dos veces en desventaja y terminó dando vuelta el marcador. Marc Bartra anotó los dos primeros goles del cuadro andaluz y Troy Parrott convirtió el tanto definitivo.

    El resultado se produjo apenas cuatro días después del triunfo por 1-0 sobre el Real Madrid de José Mourinho por LaLiga. En ambos encuentros, Parrott marcó el gol de la victoria. El delantero irlandés llegó al club durante el actual mercado de fichajes. Fue una de las principales solicitudes de Pellegrini para reforzar el ataque.

    El triunfo ante Lille también tiene una consecuencia económica. De acuerdo con el esquema de premios de la Champions, cada victoria en la fase de liga representa un ingreso de US$ 2,4 millones para el club.

    Un regreso planificado por Pellegrini

    El partido ante Lille también marcó el regreso de Pellegrini a la Champions League después de casi una década. Su última participación había sido con el Manchester City en la temporada 2015-16. En aquella edición, el equipo inglés alcanzó las semifinales y fue eliminado por el Real Madrid.

    Luego de su salida del City, el chileno dirigió al Hebei China Fortune, al West Ham y al Betis. Su llegada al conjunto andaluz, en 2020, significó el inicio de una etapa en la que el club se consolidó como participante habitual de competiciones europeas. Durante su ciclo disputó la Europa League y la Conference League, torneo en el que alcanzó la final, pero no había conseguido regresar a la principal competición de clubes del continente. Hasta ahora.

    La clasificación a la Champions representa una consecuencia de la evolución del Betis. El técnico chileno ha dirigido siete ediciones de la Champions League a lo largo de su carrera. Antes del estreno frente al Lille, había puesto el foco en el primer partido y no en la totalidad del calendario. “Lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Después veremos el siguiente partido”, señaló.

    La planificación adquiere relevancia al observar los rivales que tendrá el equipo. El Betis enfrentará a Porto, Feyenoord, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Slovan Bratislava, Como y Arsenal, además del Lille. La ronda de liga contempla ocho jornadas y reemplazó la tradicional fase de grupos.

    El Betis volvió a la Champions League tras 21 años. Foto: @realbetis

    El nuevo formato establece una tabla de 36 equipos. Cada club disputa ocho partidos contra distintos rivales y la posición final determina el camino hacia las rondas eliminatorias. En ese contexto, el encuentro ante Lille tenía un valor particular para el Betis. El conjunto francés aparecía como uno de los adversarios ante los que el equipo español podía aspirar a sumar puntos.

    La victoria permite al Betis obtener margen antes de enfrentar a algunos de los principales candidatos al título. Los partidos ante Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Arsenal serán de una exigencia distinta. Claro que el Ingeniero visualiza a su equipo en la siguiente ronda. “Llegar a la Champions no es el fin, tenemos el convencimiento de que podemos demostrar en cada partido que somos capaces de pasar de ronda. Empezamos con buen pie. El plantel es consciente de lo que tiene que jugar y siempre exijo esa personalidad de hacerlo igual en el campo que sea”, remarcó tras la victoria ante Lille.

    Parrott, una petición de Pellegrini

    La aparición de Parrott en los dos últimos partidos del Betis permite observar el efecto inmediato de una incorporación que respondió a una necesidad planteada por Pellegrini durante el mercado. El delantero irlandés llegó procedente del AZ Alkmaar después de una temporada en la que anotó 31 goles y entregó 12 asistencias en 48 partidos.

    El Betis acordó pagar cerca de US$ 18,7 millones por su fichaje, con variables que pueden elevar el costo de la operación hasta US$ 23 millones. El contrato se extiende hasta 2031.

    La operación respondió a una de las prioridades del técnico: sumar otro centrodelantero y aumentar las alternativas para afrontar tres competencias. Pellegrini llevaba varios mercados solicitando un atacante que pudiera actuar como referencia en el área. Esta vez el club concretó la incorporación.

    La respuesta del jugador llegó de inmediato. Frente al Real Madrid, el ariete de 24 años ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Juan Camilo Hernández. A los 81 minutos, marcó el único gol del encuentro para darle al Betis el triunfo ante el equipo dirigido por Mourinho. Cuatro días después volvió a ser determinante. Ante Lille, apareció en el minuto 54 para convertir el 3-2 definitivo.

    Sus dirigidos lo elogian

    En la interna del Betis están cuadrados con Pellegrini. En la antesala del debut en la Champions, la plana directiva depositaba sus expectativas en el chileno. “Somos muy competitivos y el objetivo es llegar lo más lejos posible. No se trata solo de competir, sino de intentar llegar hasta el final. Lo que funciona es ir partido a partido, y este primero es muy importante: cada punto cuenta de cara a nuestras posibilidades de clasificarnos para la siguiente ronda”, señaló José Miguel López, vicepresidente del club.

    Tras la victoria, Isco reveló qué les dijo el técnico cuando estaban en desventaja. “Que teníamos que mejorar en algunas cosas, que teníamos que tener confianza, quizás tener un poco más de tranquilidad en los metros y bueno... el Ingeniero sabe de esto”, comentó.

    Pellegrini apunta alto. “Queremos crecer. Ser cada día mejores y demostrar que no venimos de paseo, sino a competir, dar el máximo y soñar en grande en esta Champions”, enfatizó el chileno.

    La figura del partido, Marc Bartra también llenó de elogios el trabajo del chileno. “Hoy lo ha sido con nosotros porque hemos remontado con tres goles en una competición que me trae muy buenos recuerdos con el Barça y con el Borussia Dortmund. Con el Betis, era un sueño jugarla y lo hemos cumplido. Llevo muchos años aquí y amo a este club. El míster Pellegrini nos ha mejorado muchísimo”, cerró.

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