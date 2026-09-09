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    Política

    Sin el PC, el FA ni el PS: la cita que lidera el Socialismo Democrático para coordinar la agenda en la Cámara

    Este martes en el Congreso se juntaron de forma espontánea Urzúa, Soto, Mulet y Ortiz. La cita se dio luego de la apuesta de hace dos semanas del SD, por mejorar la articulación de propuestas a la agenda de La Moneda.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    En línea con la coordinación que ha impulsado el Socialismo Democrático con los otros partidos de centroizquierda, este martes en la cafetería de la Cámara de Diputados se juntaron los timoneles del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa; del Partido Por la Democracia, Raúl Soto; de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, y el representante de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.

    El encuentro fue espontáneo y, salvo Urzúa, todos son diputados. La cita ocurrió a dos semanas de la primera y reservada reunión que tuvieron en el Hotel Fundador el PL, el PPD y, en esa ocasión, el Partido Socialista. En esa ocasión, se habló de coordinar al Socialismo Democrático con otras fuerzas de centroizquierda, no con afán de quebrar a la oposición con las tiendas de izquierda, sino que para mejorar la forma en la que se aborda la agenda del Presidente José Antonio Kast.

    Este martes nuevamente no se sumaron a la conversación figuras del Frente Amplio ni del Partido Comunista. La sorpresa fue que no llegó nadie del Partido Socialista, lo que es desdramatizado por algunos de los presentes, al reforzar que fue algo espontáneo.

    Otros, sin embargo, creen que si bien el PS está dentro de esta iniciativa, la discusión sobre si los socialistas son más cercanos a este nuevo bloque que se está formando o si se siente más cómodo con el PC y el FA se reactivará el próximo año, en el marco de las elecciones de la nueva mesa directiva de la colectividad de Salvador Allende.

    “Ellos han apostado por un rol articulador” entre los dos mundos, dice uno de los dirigentes que estuvo ayer.

    En la conversación se centraron en temas de coordinación entre las tres bancadas parlamentarias representadas en la cita: la del PPD e independientes, la liberal y la que comparten los DC con el diputado Mulet.

    La apuesta es poder tener una mejor articulación para enfrentar la agenda del gobierno del Presidente Kast. Uno de los ejemplos que se ponen fue la fallida apuesta por enfrentar de manera conjunta la megarreforma económica de La Moneda.

    Tras ese caso, en el sector quedaron disconformes con la contrapropuesta del sector, pues la consideraron muy general. Agregan que los temas particulares fueron promovidos por cada tienda de manera individual. Eso buscan ampliarlo al menos a ideas que sean adheridas por el Socialismo Democrático, la DC y el FRVS.

    En esa lógica se excluyó al PC y al FA al considerar las distancias que pueden existir en distintas propuestas y formas de ejercer la oposición al gobierno de Kast.

    Más sobre:Socialismo DemocráticoPartido LiberalPartido Por la DemocraciaDemocracia CristianaFederación Regionalista Verde Social

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