Furor en el Metro por la MichiBip!: se vendieron 10 mil unidades de la tarjeta en solo 2 horas

“¡El regreso más esperado ya está aquí! Lanzamos la segunda edición de la MichiBip!. Venta desde las 08:00 hrs. Disponible en 15 estaciones: Tobalaba, Los Leones, Baquedano, La Moneda, San Pablo, San Alberto Hurtado, Vespucio Norte, Santa Ana, La Cisterna, Quilín, Vicente Valdés, Plaza de Puente Alto, Plaza de Maipú, Irarrázaval y San Joaquín. Máximo 2 tarjetas por persona".

Así anunciaba Metro de Santiago una nueva venta de la MichiBip!, edición especial de la tarjeta Bip! con la imagen de un gato, con casco y chaqueta de seguridad al interior de una estación, el que a esta altura ya es prácticamente una imagen institucional y motivo de deseo de cientos de usuarios. Es, en buenas cuenta, el gato constructor de la futura Línea 7.

El fenómeno ya se había registrado en una primera instancia, con la imagen de un gato vestido diferente que salió a la venta el miércoles 26 de agosto, totalizando 10 mil unidades, las que se agotaron en pocas horas.

Este miércoles Metro de Santiago puso a la venta 10 mil más, repitiéndose el mismo fenómeno, generando una locura total por la tarjeta, con filas kilométricas, dando como resultado que se agotaran nuevamente en solo un par de horas.

Metro Los Leones.

En la boletería de Metro Tobalaba cronometraron el tiempo desde su primera venta y revelan que las tarjetas se acabaron en apenas 28 minutos. Allí detallan que en su caso, aunque la venta comenzaba a las 8, las filas comenzaron a las 6 de la mañana y llegaban hasta la calle. “Mucho gente vino de regiones, particularmente de Rancagua a comprarla, además de coleccionistas”.

Desde Metro dicen que esta nuevo edición de la tarjeta Bip! se agotó en solo 2 horas. “La gente comenzó a hacer la fila desde el inicio de la operación en varias estaciones como Baquedano y Tobalaba”.

“No quedan ventas de Michibip! en toda la Red de Metro”, tuvieron que anunciar vía redes sociales.

Su venta era de $1.500 por unidad, con la obligación de abonarle por lo menos un pasaje, siendo de $735 el más económico. Y pese a que la exigencia era de máximo dos unidades por persona, muchas personas hicieron la fila más de una vez, pudiendo adquirir más tarjetas.

En paralelo a la venta oficial de Metro, decenas de personas ya comenzaron a vender las tarjera a través de Internet. Algunas personas ofrecen hasta $15.000 por una tarjeta.

Los coleccionistas, en tanto, ofrecen comprarla a través de redes sociales e incluso algunos intercambiarla por otra.

“Esta Bip! nació de algo muy simple: fueron los propios usuarios quienes, a través de las redes sociales, empezaron a pedirnos una tarjeta con el Michi, el gatito constructor de Línea 7. Escuchamos ese pedido y decidimos hacerla. Sacamos 10 mil tarjetas y se agotaron en minutos”, indican desde Metro.

Desde la empresa añaden que “mucha gente se quedó sin la suya y nuevamente las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo una segunda oportunidad. Por eso decidimos hacer un segundo tiraje de otras 10 mil, que también se agotó rápidamente. Creo que esto demuestra la tremenda vinculación que tienen nuestros pasajeros con Metro y con sus símbolos. Y si el interés se mantiene, vamos a evaluar una tercera tanda de Bip! del Michi”.

Imagen de la Michibip!

Fenómeno social y Ley Cholito

La situación da cuenta de un fenómeno sociológico, el que apunta a algo más que el simple hecho de comprar una tarjeta en el Metro, poniendo sobre la mesa una realidad nueva en la sociedad chilena.

Así lo establece Luis Gajardo, sociólogo de la Universidad Central, quien señala que pareciera un gran acierto de Metro, “considerando que el contexto que vivimos en la actualidad implica un cambio en términos de la relación con los animales. Hay en esto una importante influencia de la ley Cholito y de la tenencia responsable ”.

“Cuando uno piensa que la empresa está utilizando un gato para informar sobre los avances de el Metro, la empresa se transforma en una ente muy amable, muy cercano. Entonces, el Metro ha aprovechado este aspecto de manera realmente muy importante”, sostiene el sociólogo.

Las filas llegaron hasta la calle.

Otro aspecto importante, considera Gajardo, es que en una sociedad muy estresada, preocupada del costo de la vida, en la que la gente tiene tiempos muy largos de traslado y donde hay incertidumbre sobre el futuro, “entonces un gato que trabaja e informa parece ser una pausa de gran bienestar, y que además, da una especie de resignificación a una tarjeta, que es un elemento muy instrumental, transformándolo en un objeto que es capaz de producir alguna sonrisa”.

A esto suma la idea de que las personas no quieren quedar “fuera de este proceso”. Y cierra: “Hay varias otras situaciones que se han vivido en Santiago en que ocurre algo parecido. Recuerdo lo de las flores (tulipanes regalados por la embajada de Países Bajos) en Las Condes, donde también la gente se desbordó. Quieren decir: yo estuve ahí, yo soy parte de este proceso y tengo la tarjeta del Michi. Hay una idea de sentirse parte de la comunidad”.