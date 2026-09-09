SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Furor en el Metro por la MichiBip!: se vendieron 10 mil unidades de la tarjeta en solo 2 horas

    Luego de la primera edición de agosto, cientos de usuarios esperaban con ansias la venta de la tarjeta con un gato como imagen principal e hicieron largas filas desde bien temprano este miércoles. Tras culminar la venta, comenzó la reventa por Internet.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes

    “¡El regreso más esperado ya está aquí! Lanzamos la segunda edición de la MichiBip!. Venta desde las 08:00 hrs. Disponible en 15 estaciones: Tobalaba, Los Leones, Baquedano, La Moneda, San Pablo, San Alberto Hurtado, Vespucio Norte, Santa Ana, La Cisterna, Quilín, Vicente Valdés, Plaza de Puente Alto, Plaza de Maipú, Irarrázaval y San Joaquín. Máximo 2 tarjetas por persona".

    Así anunciaba Metro de Santiago una nueva venta de la MichiBip!, edición especial de la tarjeta Bip! con la imagen de un gato, con casco y chaqueta de seguridad al interior de una estación, el que a esta altura ya es prácticamente una imagen institucional y motivo de deseo de cientos de usuarios. Es, en buenas cuenta, el gato constructor de la futura Línea 7.

    El fenómeno ya se había registrado en una primera instancia, con la imagen de un gato vestido diferente que salió a la venta el miércoles 26 de agosto, totalizando 10 mil unidades, las que se agotaron en pocas horas.

    Este miércoles Metro de Santiago puso a la venta 10 mil más, repitiéndose el mismo fenómeno, generando una locura total por la tarjeta, con filas kilométricas, dando como resultado que se agotaran nuevamente en solo un par de horas.

    Metro Los Leones.

    En la boletería de Metro Tobalaba cronometraron el tiempo desde su primera venta y revelan que las tarjetas se acabaron en apenas 28 minutos. Allí detallan que en su caso, aunque la venta comenzaba a las 8, las filas comenzaron a las 6 de la mañana y llegaban hasta la calle. “Mucho gente vino de regiones, particularmente de Rancagua a comprarla, además de coleccionistas”.

    Desde Metro dicen que esta nuevo edición de la tarjeta Bip! se agotó en solo 2 horas. “La gente comenzó a hacer la fila desde el inicio de la operación en varias estaciones como Baquedano y Tobalaba”.

    “No quedan ventas de Michibip! en toda la Red de Metro”, tuvieron que anunciar vía redes sociales.

    Su venta era de $1.500 por unidad, con la obligación de abonarle por lo menos un pasaje, siendo de $735 el más económico. Y pese a que la exigencia era de máximo dos unidades por persona, muchas personas hicieron la fila más de una vez, pudiendo adquirir más tarjetas.

    En paralelo a la venta oficial de Metro, decenas de personas ya comenzaron a vender las tarjera a través de Internet. Algunas personas ofrecen hasta $15.000 por una tarjeta.

    Los coleccionistas, en tanto, ofrecen comprarla a través de redes sociales e incluso algunos intercambiarla por otra.

    “Esta Bip! nació de algo muy simple: fueron los propios usuarios quienes, a través de las redes sociales, empezaron a pedirnos una tarjeta con el Michi, el gatito constructor de Línea 7. Escuchamos ese pedido y decidimos hacerla. Sacamos 10 mil tarjetas y se agotaron en minutos”, indican desde Metro.

    Desde la empresa añaden que “mucha gente se quedó sin la suya y nuevamente las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo una segunda oportunidad. Por eso decidimos hacer un segundo tiraje de otras 10 mil, que también se agotó rápidamente. Creo que esto demuestra la tremenda vinculación que tienen nuestros pasajeros con Metro y con sus símbolos. Y si el interés se mantiene, vamos a evaluar una tercera tanda de Bip! del Michi”.

    Imagen de la Michibip!

    Fenómeno social y Ley Cholito

    La situación da cuenta de un fenómeno sociológico, el que apunta a algo más que el simple hecho de comprar una tarjeta en el Metro, poniendo sobre la mesa una realidad nueva en la sociedad chilena.

    Así lo establece Luis Gajardo, sociólogo de la Universidad Central, quien señala que pareciera un gran acierto de Metro, “considerando que el contexto que vivimos en la actualidad implica un cambio en términos de la relación con los animales. Hay en esto una importante influencia de la ley Cholito y de la tenencia responsable”.

    “Cuando uno piensa que la empresa está utilizando un gato para informar sobre los avances de el Metro, la empresa se transforma en una ente muy amable, muy cercano. Entonces, el Metro ha aprovechado este aspecto de manera realmente muy importante”, sostiene el sociólogo.

    Las filas llegaron hasta la calle.

    Otro aspecto importante, considera Gajardo, es que en una sociedad muy estresada, preocupada del costo de la vida, en la que la gente tiene tiempos muy largos de traslado y donde hay incertidumbre sobre el futuro, “entonces un gato que trabaja e informa parece ser una pausa de gran bienestar, y que además, da una especie de resignificación a una tarjeta, que es un elemento muy instrumental, transformándolo en un objeto que es capaz de producir alguna sonrisa”.

    A esto suma la idea de que las personas no quieren quedar “fuera de este proceso”. Y cierra: “Hay varias otras situaciones que se han vivido en Santiago en que ocurre algo parecido. Recuerdo lo de las flores (tulipanes regalados por la embajada de Países Bajos) en Las Condes, donde también la gente se desbordó. Quieren decir: yo estuve ahí, yo soy parte de este proceso y tengo la tarjeta del Michi. Hay una idea de sentirse parte de la comunidad”.

    Más sobre:MichiBip!NacionalMetroLocuraFilasVentasMetro de SantiagoFenómeno social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Medioambiente aprueba indicación que podría permitir regular carreras de galgos en proyecto que busca prohibirlas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

    Lo más leído

    1.
    Comenzó la purga Suprema: pleno abre los fuegos en deliberación para remover jueces y Chevesich comunicará el veredicto

    Comenzó la purga Suprema: pleno abre los fuegos en deliberación para remover jueces y Chevesich comunicará el veredicto

    2.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    3.
    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    4.
    Informe de Dorothy Pérez en entredicho: Falta detectada por Contraloría en gestión de Orrego fue desestimada por Fiscalía, Servel y Tricel

    Informe de Dorothy Pérez en entredicho: Falta detectada por Contraloría en gestión de Orrego fue desestimada por Fiscalía, Servel y Tricel

    5.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    6.
    Subsecretaría de DD.HH. ordena retiro de Bernarda Vera del Registro de Víctimas de Desaparición Forzada

    Subsecretaría de DD.HH. ordena retiro de Bernarda Vera del Registro de Víctimas de Desaparición Forzada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Comisión de Medioambiente aprueba indicación que podría permitir regular carreras de galgos en proyecto que busca prohibirlas

    Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%
    Negocios

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    Sistema político: urgencia suma, reforma mínima

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Terminó en pelea y escándalo: el violento final del amistoso entre la Roja femenina y Uruguay
    El Deportivo

    Terminó en pelea y escándalo: el violento final del amistoso entre la Roja femenina y Uruguay

    Los pilotos del Rally Chile Biobío 2026 ya recorren los caminos del sur del país

    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27
    Tecnología

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas
    Cultura y entretención

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas

    Poeta Chileno: Sebastián Lelio define elenco y rodaje de su cinta basada en la novela de Alejandro Zambra

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas
    Mundo

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    Opositor Yair Golan demanda a la esposa de Netanyahu por insinuar que tenía conocimiento previo de los ataques de Hamas del 7-O

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor