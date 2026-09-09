Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

A partir del 6 de octubre, la Fundación Jaime Guzmán (FJG) desarrollará la segunda edición del programa internacional “Líderes para una Sociedad Libre”, dirigido a jóvenes profesionales, estudiantes y dirigentes de Hispanoamérica.

El objetivo de la instancia, que se desarrollará de forma telemática, según explican desde la fundación, es fortalecer la “formación política y entregar herramientas para la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho”.

El puntapié inicial a esta nueva edición lo dará la Presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Ella, junto al director de la Fundación Rafael Preciado Hernándeza, Julio Castillo, abordarán junto a los participantes del programa los “principios para una sociedad libre”.

Este taller se desarrolla como un esfuerzo conjunto entre la fundación, el Grupo Libertad y Democracia y la Unión de Partidos Latinoamericano (UPLA). Además, colaboran organizaciones como la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el Centro de Análisis para Políticas Públicas, el Centro de Pensamiento César Monge Ortega, Libertad y Desarrollo, entre otras.

“Frente al avance de los populismos y autoritarismos en América Latina y el mundo, el programa busca fortalecer la formación de quienes aspiran a convertirse en protagonistas de la vida pública, promoviendo una visión basada en la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales”, explicaron desde la FJM.

Tras la participación de la mandataria, el programa contempla una sesión -con invitados especiales- por cada semana. Cada una de ellas enfocada en un tema en particular.

El 13 de octubre será el turno del exministro de Justicia y Derechos Humanos y presidente de la FJG, Hernán Larraín. Él y el constitucionalista Josep María Castellá se encargarán de la sesión sobre el “rol del Estado”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Una semana después, la excomisionada experta Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga analizarán la “economía social de mercado” junto a los jóvenes que son parte del programa.

El 27 del mismo mes, el cubano Yaxys Cires y la exdiputada española Valentina Martínez participarán en la jornada sobre “democracia y derechos humanos”.

Posteriormente, el 3 de noviembre, el expresidente de Colombia Iván Duque y la diputada argentina Sofía Brambilla abordarán junto a los jóvenes los “desafíos que vienen para las democracias de la región”.

El programa finalizará el 10 de noviembre, con el taller “Influencia comunicacional”, a cargo de Nicolás Roibás y la argentina Fátima Micheo.

El director ejecutivo de la FJG, Jorge Jaraquemada, sostuvo que “en un momento en que la libertad y la democracia enfrentan amenazas en distintas partes del mundo, tenemos la responsabilidad de formar a una nueva generación de líderes que no solo conozcan las ideas de la libertad, sino que estén dispuestos a defenderlas y promoverlas desde el servicio público. Este programa busca precisamente generar ese espacio de formación, encuentro y reflexión entre jóvenes de distintos países de nuestra región”.

Desde la fundación adelantaron que la participación de algunos expositores se encuentra sujeta a confirmación, entre ellos, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.