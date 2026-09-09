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    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    “La tarea no consiste en detener estos cambios, sino prepararnos mejor para que sus beneficios se traduzcan en más oportunidades y para que sus costos no recaigan desproporcionadamente sobre quienes tienen menos herramientas para enfrentarlos”, dijo la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sobre los efectos de la tecnología en el empleo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fuente: Banco Central.

    La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, entregó su mirada sobre el efecto de la automatización en el empleo que planteó el ente emisor en su último Informe de Política Monetaria (Ipom).

    “Cuando hablamos de adaptación no nos referimos únicamente a empresas, tecnologías o instituciones, también a trabajadores y hogares que enfrentan un entorno económico más exigente y cambiante. El mercado laboral es probablemente donde más visible es este desafío hoy en día. La debilidad del empleo de los últimos años no es solo un dato estadístico”, dijo Costa en sus palabras finales tras presentar el Ipom en el Senado.

    Una reflexión que se da en el contexto de un informe donde se dio cuenta del estado actual de la economía. “La actividad y la demanda se han debilitado en los últimos meses, se han perdido empleos, la confianza de empresas y hogares se ha deteriorado y el alza de los precios de los combustibles ha afectado el poder adquisitivo de los hogares”, sostuvo Costa.

    “Todo esto marcado por un entorno externo donde las tensiones geopolíticas siguen siendo significativas y se están produciendo cambios relevantes en el ámbito tecnológico”, agregó.

    Mirada al empleo

    Sobre el empleo, Costa comentó que las necesidades para enfrentar los efectos de la irrupción de la tecnología en el mercado laboral son exigentes y permanentes. “La velocidad a la que el mundo está cambiando es alta”, comentó.

    Las transformaciones tecnológicas y productivas están modificando la naturaleza de muchos empleos, creando nuevas exigencias para quienes participan del mercado laboral. Esto plantea desafíos importantes, particularmente para jóvenes que recién se incorporan al mundo del trabajo, para mujeres que buscan ampliar su participación laboral, para personas cuyos empleos enfrentan procesos de transformación acelerados como la automatización o el auge de la inteligencia artificial”, comentó.

    Sin embargo, en su mensaje, Costa planteó que la tecnología en el mercado laboral no debe analizarse como “una amenaza”. “Por el contrario, son una oportunidad, pero requieren preparación”, dijo.

    “La tarea no consiste en detener estos cambios, sino prepararnos mejor para que sus beneficios se traduzcan en más oportunidades y para que sus costos no recaigan desproporcionadamente sobre quienes tienen menos herramientas para enfrentarlos. No podemos olvidarnos de que, además, todos estos desarrollos se dan en medio de un cambio demográfico importante en nuestro país, el que debemos abordar en todas sus dimensiones. Tenemos, senadoras y senadores, un desafío importante como país”, expresó.

    El llamado de la presidenta del Banco Central también se extendió a las empresas, personas e instituciones.

    “No podemos elegir el mundo que nos tocará enfrentar, pero sí podemos elegir cómo prepararnos para él, comentó Costa, quien en su discurso también mencionó la incertidumbre por el contexto geopolítico, que hoy está marcado por la guerra en Medio Oriente y la política arancelaria de Estados Unidos, entre otros episodios.

    Situación actual del empleo y efecto bencinas

    Tras su exposición, Costa fue consultada por los senadores respecto al detalle de las causas del desempleo, que en el Ipom se atribuyeron a los costos laborales, contexto económico y automatización.

    De esta forma, Costa comentó que “los costos laborales se van a ir absorbiendo, tienen cierta persistencia. Los factores de la automatización se van a ir absorbiendo con distintos mecanismos, pero son mucho más persistentes en el tiempo”.

    “Distinta es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tenemos antecedentes de cuánto ha penetrado y cuando uno mira índices de exposición en materia de inteligencia artificial son distintos los tipos de empleo más expuestos a la automatización”, acotó.

    Otras consultas fueron por conocer el efecto que tuvieron el contexto internacional y nacional en el deterioro de las expectativas económicas. Desde la oposición se le consultó a Costa cuánto incidió la histórica alza de las bencinas que generó el gobierno al suspender el uso del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

    Sin embargo, Costa apuntó que el Ipom, sobre la confianza de la economía, se basó en un contexto de todos los factores, sin hablar de un caso específico. “Un conjunto que impacta en los consumidores y en las firmas”, dijo.

    Al ser nuevamente consultadas sobre el episodio del alza de las bencinas, Costa dijo que “cómo se incorpora (la subida del petróleo) dentro de las decisiones de precios internos es una decisión que se toma a partir de los espacios que tiene la ley del Mepco”.

    “Lo que puede cambiar es la temporalidad en la cual se traspasa (el alza), pero los precios se tienen que ir traspasando y de todas maneras incorporarse en las distintas variables de la economía”, añadió.

    Más sobre:EconomíaIpomEmpleoBanco CentralRosanna Costa

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