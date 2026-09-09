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    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Los clubes se miden en Portugal este miércoles por la Champions League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @sportingcp

    Sporting de Portugal recibe este miércoles a Galatasaray de Turquía en el marco de la Champions League.

    El cuadro de Lisboa juega de local por la primera fecha de la competencia europea.

    Cuándo juega Sporting vs. Galatasaray

    El partido de Sporting contra Galatasaray es este miércoles 9 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal.

    Dónde ver a Sporting vs. Galatasaray

    El partido de Sporting contra Galatasaray se transmite en el canal ESPN4.

    La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueSportingGalatasaraySporting vs GalatasaraySporting - GalatasarayDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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