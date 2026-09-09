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    EN VIVO

    Repasa los triunfos de Liverpool, PSG, Arsenal y Sporting en la primera jornada de la Champions League

    Una nueva jornada de la fase de liga del torneo continental se desarrolló este miércoles 9 de septiembre y puedes revivir todos los encuentros y sus goles en el siguiente relato virtual.

    La "Orejona" reparte millonarios premios en dinero. Foto: @ChampionsLeague.

    PSG 6-1 Slovan Bratislava

    Napoli 0-1 Arsenal

    Liverpool 2-1 Atlético Madrid

    Sporting 3-1 Galatasaray

    Hasta la próxima

    Vive toda la Champions League en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Termina en Portugal

    Sporting le gana 3-1 a Galatasaray.

    Arsenal parte ganando

    Al equipo inglés le costó ante el Napoli, pero termina rescatando una victoria en Italia.

    Liverpool lo gana

    Los ingleses dejaron los tres puntos en casa ante el Atlético Madrid.

    La goleada

    PSG marca la primera boleta de esta edición de la Champions. Partido finalizado.

    El sexto

    88′. Ruiz Peña establece el marcador tenístico para el PSG. 6-1.

    Arsenal abre la cuenta

    75′. Odegaard anota para los ingleses con un tiro al primer palo.

    Un consuelo

    Ovación

    Golazo

    Aumenta el Sporting

    57′. Suárez, de penal, adelanta a los lusos ante los turcos.

    Gol del honor

    59′. Camara descuenta para el Slovan Bratislava ante el PSG.

    Cambio inesperado en Napoli

    “Manita”

    57′. Torres se lleva la pelota para la casa y el PSG lo gana 5-0.

    El segundo de Liverpool

    El cuarto del PSG

    Liverpool lo da vuelta

    50′. Mac Allister anota el segundo para los ingleses.

    PSG sin piedad

    47′. Torres anota su doblete y los parisinos lo ganan 4-0.

    Reinicio

    Los duelos de la Champions comienzan sus complementos.

    Descanso

    Todos los partidos de esta tarde, se encuentran en el entretiempo.

    Gol del Liverpool

    40′. Szoboszlai anota el empate para los ingleses ante los madrileños.

    El tercero del PSG

    Ya es goleada

    31′. Torres anota el tercero para el PSG y apabullan al equipo eslovaco.

    2-0: PSG

    0-1: Atlético

    El primero del PSG

    Gol del Sporting

    27′. Catamo iguala para los lusos ante el Galatasaray.

    Gol Atlético Madrid

    17′. Llorente abre la cuenta para los hispanos en Inglaterra.

    Gol del PSG

    23′. Dembélé anota el doblete para el campeón vigente.

    Gol del PSG

    17’. Dembélé anota para el campeón vigente en París.

    0-1: Galatasaray

    Gol Galatadaray

    6’. El equipo turco abre la cuenta con gol de Lucas Torreira.

    La primera del Liverpool

    Inicio

    Todos los partidos de la jornada ya se están jugando.

    Himno

    Los equipos ya están en cancha y se escuchan los sones de la Champions.

    La goleada del día

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Champions LeagueChampions en vivoArsenalLiverpoolPSGAtlético MadridNapoliFútbolFútbol en vivo

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