Repasa los triunfos de Liverpool, PSG, Arsenal y Sporting en la primera jornada de la Champions League
Una nueva jornada de la fase de liga del torneo continental se desarrolló este miércoles 9 de septiembre y puedes revivir todos los encuentros y sus goles en el siguiente relato virtual.
PSG 6-1 Slovan Bratislava
Napoli 0-1 Arsenal
Liverpool 2-1 Atlético Madrid
Sporting 3-1 Galatasaray
Hasta la próxima
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Termina en Portugal
Sporting le gana 3-1 a Galatasaray.
Arsenal parte ganando
Al equipo inglés le costó ante el Napoli, pero termina rescatando una victoria en Italia.
Liverpool lo gana
Los ingleses dejaron los tres puntos en casa ante el Atlético Madrid.
La goleada
PSG marca la primera boleta de esta edición de la Champions. Partido finalizado.
El sexto
88′. Ruiz Peña establece el marcador tenístico para el PSG. 6-1.
Arsenal abre la cuenta
75′. Odegaard anota para los ingleses con un tiro al primer palo.
Un consuelo
Ovación
Golazo
Aumenta el Sporting
57′. Suárez, de penal, adelanta a los lusos ante los turcos.
Gol del honor
59′. Camara descuenta para el Slovan Bratislava ante el PSG.
Cambio inesperado en Napoli
“Manita”
57′. Torres se lleva la pelota para la casa y el PSG lo gana 5-0.
El segundo de Liverpool
El cuarto del PSG
Liverpool lo da vuelta
50′. Mac Allister anota el segundo para los ingleses.
PSG sin piedad
47′. Torres anota su doblete y los parisinos lo ganan 4-0.
Reinicio
Los duelos de la Champions comienzan sus complementos.
Descanso
Todos los partidos de esta tarde, se encuentran en el entretiempo.
Gol del Liverpool
40′. Szoboszlai anota el empate para los ingleses ante los madrileños.
El tercero del PSG
Ya es goleada
31′. Torres anota el tercero para el PSG y apabullan al equipo eslovaco.
2-0: PSG
0-1: Atlético
El primero del PSG
Gol del Sporting
27′. Catamo iguala para los lusos ante el Galatasaray.
Gol Atlético Madrid
17′. Llorente abre la cuenta para los hispanos en Inglaterra.
Gol del PSG
23′. Dembélé anota el doblete para el campeón vigente.
Gol del PSG
17’. Dembélé anota para el campeón vigente en París.
0-1: Galatasaray
Gol Galatadaray
6’. El equipo turco abre la cuenta con gol de Lucas Torreira.
La primera del Liverpool
Inicio
Todos los partidos de la jornada ya se están jugando.
Himno
Los equipos ya están en cancha y se escuchan los sones de la Champions.
La goleada del día
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