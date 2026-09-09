A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming
Los clubes se miden en Italia por la primera fecha de la Champions League.
Este miércoles avanzan los partidos iniciales de la Champions League y Napoli de la Serie A recibe al Arsenal de la Premier League.
Los clubes se miden en el marco de la fecha 1 de la fase de la liga del campeonato europeo.
Cuándo juega Napoli vs. Arsenal
El partido de Napoli contra Arsenal es este miércoles 9 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Diego Armando Maradona de Italia.
Dónde ver a Napoli vs. Arsenal
El partido de Napoli contra Arsenal se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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