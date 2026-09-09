Wom anuncia cambios en la dirección de la empresa y la nueva salida de Chris Bannister, el “Tío Wom”

Wom anunció este miércoles una nueva estructura de conducción, con la que busca dar un nuevo enfoque a la gestión de la compañía y que tiene como cambio más relevante la salida de Chris Bannister como gerente general y también en su rol como director.

A través de un comunicado, la operadora anunció que el actual Chief Operating Officer, Andrés Ok, asumirá el cargo del reconocido “Tío WOM”, con responsabilidad sobre la operación y la gestión diaria de la empresa.

En el documento, la compañía dijo que el Directorio asumirá de manera directa la conducción de las relaciones institucionales de Wom.

Esa función estará a cargo del director Claudio Muñoz, quien representará a la compañía ante autoridades, reguladores, organismos públicos y demás actores externos, en coordinación con el equipo ejecutivo.

“Esta nueva estructura refleja el enfoque que el Directorio quiere dar a esta etapa, en la que el equipo ejecutivo se concentrará por completo en la operación y en el cumplimiento de los compromisos de la compañía, mientras el Directorio asume de manera directa el diálogo con las instituciones”, señaló Mauricio Ramos, presidente del Directorio de WOM Chile.

Andrés Ok reemplaza de manera interina al "Tío Wom"

La firma comunicó también que que el directorio ya inició el proceso de búsqueda del próximo gerente general, que tendrá como foco dar continuidad a la estrategia de crecimiento, inversión y consolidación de WOM en el mercado chileno.

Bannister en Wom

La historia de la operadora ligada al fondo de inversión británico Novator Partners ha ido de la mano del carismático ejecutivo, quien se convirtió en parte de la imagen de la compañía (aparecía, de hecho, tatuándose en un comercial de la firma).

Y no es la primera vez que sale de ella. En 2024, el mismo directorio le pidió la renuncia al ejecutivo inglés apenas tres días después de haber solicitado su reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Por esos días en los que la firma atravesaba una dura situación financiera, la empresa contrató al argentino Martín Vaca para liderar a la compañía.

Y fue paradójicamente el mismo Capítulo 11 el que lo hizo retornar a la empresa. Bannister trabajó activamente por el plan para sacar a Wom de ahí, asesorando al Grupo Ad Hoc, los principales acreedores de la empresa, entre los cuales se encuentran BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management, la mayor gestora de Europa; la chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners.

Tras salir del Capítulo 11, Bannister retornó como máximo ejecutivo de WOM, en reemplazo del argentino Vaca.

Fibra óptica

La nueva salida de Bannister se da en medio de la controversia generada luego que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenara el cobro a Wom de garantías por incumplimientos en el proyecto de despliegue de la Fibra Óptica Nacional (FON) que se había adjudicado la compañía -con un subsidio histórico- en abril de 2020.

La Subtel anunció que cobrará de forma íntegra las garantías presentadas por Wom por un total de UF 316.410,15 (más de $12.900 millones).tras detectar incumplimientos graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur.

Chris Bannister deja el directorio y gerencia general de Wom. MARIO TELLEZ

La FON es una red troncal de fibra óptica para el transporte de redes de internet, que fue impulsada con un subsidio estatal de más de$80 mil millones (cerca de US$86 millones), con el fin de reducir la brecha digital y fortalecer la conectividad entre Arica y Parinacota y Los Lagos, cubriendo a unas 800 mil personas.

A esto se suma el despliegue de la tecnología 5G. Wom estaba poniéndose al día con los compromisos adquiridos en el primer concurso de 5G, y que la Subtel estaba fiscalizando.

Si bien el plazo de dicho despliegue era hasta octubre del 2023, la compleja situación financiera por la que pasó la compañía durante el 2024 y otro tipo trabas generaron retrasos en la construcción de la red, quedándole un 31% del proyecto en ese entonces.

Tras el acuerdo alcanzado entre la firma y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Wom se comprometió a finalizar el despliegue para diciembre del 2026, más de tres años después del plazo inicial.

Los problemas llegan al Congreso

El tema escaló a nivel político. los comités de Renovación Nacional y del Partido Socialista, PPD y Partido Liberal presentaron una solicitud formal a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para citar a una Sesión Especial destinada a revisar el estado actual de las concesiones adjudicadas a wom.

La solicitud tiene como objetivo abordar “el estado actual y real de la operación de la Fibra Óptica Nacional y de avance de la red 5G”, ambas licitaciones adjudicadas a WOM y de las cuales los firmantes aseguran que existen “graves incumplimientos” de los plazos y compromisos adquiridos para asegurar la conectividad del país.

Paulina Núñez, presidenta del Senado.

Los comités solicitantes, encabezados por la senadora María José Gatica y el senador Juan Luis Castro, propusieron a la Mesa del Senado realizar la sesión el 22, 29 o 30 de septiembre y pidieron convocar a esa instancia al exministro Juan Carlos Muñoz; al exsubsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya; a la actual subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, y a representantes de Wom o sus administradores, con el propósito de “esclarecer lo acontecido” en torno a las concesiones adjudicadas a la compañía.