El “Tío Wom” pacta su regreso a la compañía una vez que salga del Capítulo 11

Ya entrada la noche de este jueves Wom anunció al Tribunal de Quiebras de Delaware de Estados Unidos, un nuevo lineamiento que regirá sus operaciones una vez logren salir del proceso de reorganización judicial a través del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de dicho país. Esta vez definieron quiénes serán los nuevos directores y ejecutivos de la compañía.

El plan impulsado por quienes serán los nuevos dueños de la compañía de ser aprobado por los acreedores de Wom, el Grupo Ad Hoc, establece el retorno de Chris Bannister, el icónico Tío Wom, a la compañía que fundó hace más de 10 años. En concreto, volverá como CEO de la compañía una vez que la firma salga del Capítulo 11.

Bannister no dejó la compañía por voluntad propia. Fue él quién puso a WOM en el proceso de reorganización judicial, y días después fue despedido por los actuales dueños de la empresa, el fondo inglés de inversión Novator Partners, controlado por el islandés Thor Björgólfsson. Pero nunca se alejó del todo.

El Tío Wom trabajó activamente por el plan que está hoy sobre la mesa, asesorando al Grupo Ad Hoc, los principales acreedores de la empresa, entre los cuales se encuentran BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management, la mayor gestora de Europa; la chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners.

Ya se había anticipado su retorno al liderazgo de la empresa, pero más bien como un director o asesor. No se apostaba por su regreso como CEO, pero ese será su rol una vez Wom finalice su proceso de reorganización. Así, reemplazará a su actual sucesor, Martín Vaca Narvaja a quien le ha tocado hacer frente a todos estos meses de audiencias y diligencias en Delaware.

Pero Vaca Narvaja no se queda sin pan ni pedazo. Se convertirá en director de Wom. El actual CEO dijo: “En los últimos 10 meses, hemos navegado con éxito el período más desafiante en la historia de WOM. La cultura de la empresa y el compromiso inquebrantable del equipo que me ha acompañado durante este tiempo, han sido claves para lograr este éxito. Le doy una cálida bienvenida a Chris y estoy absolutamente convencido de que, bajo su liderazgo y dedicación incansable, el apoyo del nuevo Directorio y el AHG, la compañía continuará su camino de crecimiento y seguirá liderando la transformación de la industria de telecomunicaciones en Chile”.

“Quiero felicitar a Martín por liderar un proceso profesional y muy bien ejecutado, manteniendo la energía y la cultura de WOM en alto. Estoy ansioso por trabajar con él durante la fase final y la transición. Una vez que salgamos del Capítulo 11, WOM tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo gracias a sus capacidades en 5G. Keep the passion and let’s get the show on the road (mantengamos la pasión y pongamos el espectáculo en marcha)”, expresó Chris Bannister al respecto a través de un comunicado.

Pero aparte de Martín Vaca Narvaja, el directorio estará compuesto por otras cuatro personas, liderado por Mauricio Ramos como presidente del directorio. Ramos ejercía hasta septiembre del 2024 los catos de director y Presidente del Consejo de Administración de Millicom (Tigo), un operador de telefonía móvil con sede central en Luxemburgo con presencia en América y África. Se unió a dicha empresa de telecomunicaciones como CEO en el 2015.

Los otros tres directores serán Claudio Muñoz, Alejandro Puentes y Eugene Davis, según adelantó Wom. La audiencia para considerar la confirmación del Plan está programada para el 6 de marzo de 2025 en Delaware.