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    Subtel intensifica fiscalizaciones en despliegue de 5G de Wom y Claro para evitar retrasos

    La Subtel ha incrementado en más de un 100% las fiscalizaciones entre marzo y junio, versus el mismo periodo del 2025, realizando más de 1.000 mensualmente. Además, realizan reuniones semanales con las empresas para asegurar el cumplimiento de plazos del despliegue de la red.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15 Abril 2026 Entrevista a Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha tenido dos principales focos en los primeros meses desde que asumió el gobierno: la simplificación regulatoria, y que se cumplan los plazos y compromisos adquiridos por las empresas con el Estado. Para poder asegurar el segundo de estos objetivos, la entidad, liderada por Romina Garrido, ha intensificado las fiscalizaciones tanto de la red de infraestructura como del despliegue de 5G que se está llevando actualmente.

    “Estamos haciendo un estricto seguimiento de avance y cumplimiento de obligaciones de nuestros regulados, en el marco de los diversos proyectos de conectividad que se despliegan en el país y la correcta calidad de servicio hacia los chilenos. Nuestro foco como Subtel es fomentar una agenda de facilitación regulatoria y fast track, pero también que los plazos y compromisos se cumplan, para que la conectividad llegue a las localidades donde más se necesita”, dijo la subsecretaria Garrido.

    Para ello, entre marzo y junio la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha aumentando en más de un 100% las fiscalizaciones versus el mismo periodo del 2025, las cuales se han hecho a nivel nacional “para asegurar continuidad de servicio en zonas rurales y rutas donde la señal es crítica para la seguridad de las personas”, afirma

    La subsecretaría, aunque no precisó el número exacto, asegura que ha llevado a cabo más de 1.000 fiscalizaciones mensuales, en estos tres meses se gobierno. En estas la Subtel ha constatado diversas fallas en la infraestructura como “cortes de energía, vandalización de sitios y robo de baterías de respaldo, además de zonas con conectividad deficiente”.

    “Sin duda, la proyección es mantener un ritmo robusto de fiscalización durante el Gobierno, porque la continuidad del servicio, el cumplimiento de compromisos y la reducción de brechas de conectividad requieren seguimiento permanente y diálogo que destrabe complejidades”, adelantó la Subtel.

    Despliegue 5G

    Pero además de fiscalizar la infraestructura actual de la red, la Subtel ha puesto énfasis en el despliegue de la red 5G que se está llevando a cabo actualmente, de parte de dos empresas de telecomunicaciones: ClaroVTR y Wom.

    Wom se encuentra poniéndose al día con los compromisos adquiridos en el primer concurso de 5G. Si bien el plazo de dicho despliegue era hasta octubre del 2023, la compleja situación financiera por la que pasó la compañía durante el 2024 y otro tipo trabas generaron retrasos en la construcción de la red, quedándole un 31% del proyecto en ese entonces.

    Tras el acuerdo alcanzado entre la firma y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Wom se comprometió a finalizar el despliegue para diciembre del 2026, más de tres años después del plazo inicial. “Sin duda sacamos aprendizajes de la experiencia, por lo que estamos teniendo reuniones semanales con las empresas para evitar atrasos, asegurando que los compromisos se cumplan en plazo y que las conexiones lleguen a las personas”, afirmó Garrido.

    “Wom ya ingresó el 100% de sus 366 localidades obligatorias, y ahora se encuentra trabajando en el despliegue de lo establecido en la transacción para 2026 (acuerdo judicial entre el CDE y la empresa): debe ingresar el 90% de lo que resta por implementar de su proyecto técnico para el 30 de septiembre, y luego debe ingresar el 10% restante para el 31 de diciembre”, precisó la Subtel.

    Desde Wom aseguraron que valoran “la supervisión activa de la Subtel y mantenemos una colaboración permanente con el regulador. Asimismo, consideramos clave para seguir impulsando el despliegue de infraestructura digital del país, la coordinación entre los distintos organismos públicos que participan en el otorgamiento de permisos sectoriales, tales como Dirección de Obras Municipales, Bienes Nacionales, CONAF, Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Destrabar los procesos administrativos es un desafío transversal para la industria y avanzar en esa materia contribuiría a acelerar la conectividad que requieren las personas, especialmente en las comunidades más remotas”.

    Claro VTR se encuentra desarrollando el proyecto adjudicado en el segundo concurso de 5G que se adjudicó en junio del 2024, agregando 1.500 kilómetros de carretera a la red que existía en ese entonces.

    “Este proyecto avanza de manera favorable: de los 1.400 sitios comprometidos en el Segundo Concurso 5G, cerca de 1.000 ya se encuentran aprobados, con la fase 1 finalizada y las fases 2 y 3 del proyecto programadas entre 2026 y 2027 (luego vienen despliegues en rutas, con fecha 2029)”, adelantó la subsecretaria.

    “Nuestro proyecto se encuentra muy avanzado y será concluido mucho antes de las fechas obligatorias. Nuestro compromiso ante Subtel ha sido cumplir cada etapa con la seriedad que exige una política pública de esta importancia y el correcto esfuerzo que Subtel ha desplegado en fiscalización en terreno, ha permitido que entreguemos conectividad de última generación a cada una de las localidades contempladas en el proyecto de Arica a Punta Arenas”, dijo el vicepresidente legal y regulatorio de Claro Chile.

    Más sobre:TelecomunicacionesSubtelAntenas5GFiscalización

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