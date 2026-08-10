Al menos doce muertos y decenas de heridos en uno de los ataques de Ucrania más mortíferos contra Rusia

Las autoridades rusas han denunciado la muerte de doce personas, además de decenas de heridos, como consecuencia de un ataque de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad de Nizhnekamsk, ubicada en la provincia de Tartaristán, en el que es uno de los más mortíferos de los últimos tiempos sobre territorio ruso.

El Gobierno de Tartaristán ha confirmado la muerte de doce personas, mientras que otras 39 han resultado heridas por este ataque con drones cuyo objetivo eran instalaciones industriales y civiles. La ciudad de Nizhnekamsk cuenta una de las mayores refinería de petróleo y de productos petroquímicos de Europa.

Allí se ubican dos empresas especializadas en el procesamiento de petróleo y condensado de gas que no es la primera vez que son objetivo de los ataques ucraniano durante esta guerra, de la que se cumplen ya más de cuatro años y medio.

El gobernador de la provincia, Rustam Minnijanov, ha declarado un día de luto por las víctimas de esta nueva ofensiva de las fuerzas ucranianas, que forma parte de la política de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas y refinerías que viene lanzando en los últimos meses.