Así funciona la red de Metro este lunes 10 de agosto: Línea 1 está con demoras en su frecuencia

Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Retraso en frecuencia de Línea 1 y evacuación

Cerca de las 8.00 de la mañana el tren subterráneo presentó retrasos en su frecuencia de trenes.

La situación se debió a que un tren con avería salió de circulación entre Unión Latinoamericana y Los Héroes, en la Línea 1.

El problema se generó en hora punta, por lo que derivó en grandes aglomeraciones dentro del tren subterráneo.

Paralelamente, se registró una evacuación en un tren mientras circulaba por la estación ULA, hacia Los Dominicos.

La red comienza sus operaciones sin novedades

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones este día lunes a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.