Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este domingo que su gobierno aplicará una política de mucha firmeza para enfrentar la delincuencia y recuperar el orden en el país.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la mandataria señaló a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, como una referencia para dicha estrategia de seguridad.

“Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden ”, respondió Fujimori ante el comentario de una cibernauta que escribió en el chat durante la emisión en Facebook.

En su discurso, la jefa de Estado también expresó su respaldo a los policías que participaron en recientes operativos contra organizaciones criminales y sicarios, y aseguró que su administración acompañará a los agentes y les brindará respaldo dentro del marco de la ley.

“Yo quería dar este mensaje de respaldo a la Policía Nacional, a estos efectivos que arriesgan su vida, por salvar la nuestra, la de los ciudadanos, y dar un mensaje bien claro: el gobierno nuestro va a respaldar, va a acompañarlos, ellos no están solos”, sostuvo.

De la misma forma, señaló que los operativos policiales forman parte de una estrategia más amplia contra la delincuencia, donde también tendrá un papel importante el trabajo de inteligencia, como consignó el medio digital peruano Altavoz.

Fujimori asimismo preciso que su gobierno ya realizó gestiones para mejorar las condiciones de las comisarías y anticipó que estos arreglos podrían comenzar “en las próximas semanas”.

Como señaló el diario Panorama, la seguridad fue uno de los principales ejes de la campaña de la hija y heredera política del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, y volvió a ocupar un lugar central tras su llegada al poder.

Entre las propuestas que había planteado antes de asumir la presidencia estaba la construcción de cuatro nuevos establecimientos penitenciarios, junto con un megapenal destinado a internos considerados de alta peligrosidad, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele.

Coordinación con Ministerio Público

De acuerdo a Perú 21, en la transmisión Fujimori también informó sobre una reunión de coordinación en materia de seguridad con representantes del Ministerio Público que tuvo este fin de semana.

Como ella detalló, en esta participaron el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez; la fiscal suprema Patricia Benavides y, por parte del Ejecutivo, el primer ministro Luis Galarreta y los ministros del Interior, Defensa y Justicia, además del comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola.

En la cita, la jefa de Estado cuestionó la falta de coordinación que, según afirmó, existió anteriormente entre las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, según Perú 21.

“Lo que ha ocurrido en los últimos años es que esas instituciones no trabajaban de manera conjunta”, manifestó, añadiendo que se trabaja en la elaboración de un protocolo conjunto y que durante la reunión se identificaron deficiencias en las dichas entidades.

De la misma forma, adelantó que espera sostener una reunión similar con el Poder Judicial y recalcó que su gobierno será respetuoso de la autonomía e independencia de los poderes del Estado, aunque buscará colaborar con los organismos.