SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    La presidenta peruana además señaló que su administración acompañará a los agentes de la policía y les brindará respaldo dentro del marco de la ley. "El gobierno nuestro va a respaldar, va a acompañarlos, ellos no están solos”, sostuvo.

    Por 
    Lya Rosen
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Foto: @presidenciaperu en X.

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este domingo que su gobierno aplicará una política de mucha firmeza para enfrentar la delincuencia y recuperar el orden en el país.

    Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la mandataria señaló a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, como una referencia para dicha estrategia de seguridad.

    “Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, respondió Fujimori ante el comentario de una cibernauta que escribió en el chat durante la emisión en Facebook.

    En su discurso, la jefa de Estado también expresó su respaldo a los policías que participaron en recientes operativos contra organizaciones criminales y sicarios, y aseguró que su administración acompañará a los agentes y les brindará respaldo dentro del marco de la ley.

    “Yo quería dar este mensaje de respaldo a la Policía Nacional, a estos efectivos que arriesgan su vida, por salvar la nuestra, la de los ciudadanos, y dar un mensaje bien claro: el gobierno nuestro va a respaldar, va a acompañarlos, ellos no están solos”, sostuvo.

    De la misma forma, señaló que los operativos policiales forman parte de una estrategia más amplia contra la delincuencia, donde también tendrá un papel importante el trabajo de inteligencia, como consignó el medio digital peruano Altavoz.

    Fujimori asimismo preciso que su gobierno ya realizó gestiones para mejorar las condiciones de las comisarías y anticipó que estos arreglos podrían comenzar “en las próximas semanas”.

    Como señaló el diario Panorama, la seguridad fue uno de los principales ejes de la campaña de la hija y heredera política del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, y volvió a ocupar un lugar central tras su llegada al poder.

    Entre las propuestas que había planteado antes de asumir la presidencia estaba la construcción de cuatro nuevos establecimientos penitenciarios, junto con un megapenal destinado a internos considerados de alta peligrosidad, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele.

    Coordinación con Ministerio Público

    De acuerdo a Perú 21, en la transmisión Fujimori también informó sobre una reunión de coordinación en materia de seguridad con representantes del Ministerio Público que tuvo este fin de semana.

    Como ella detalló, en esta participaron el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez; la fiscal suprema Patricia Benavides y, por parte del Ejecutivo, el primer ministro Luis Galarreta y los ministros del Interior, Defensa y Justicia, además del comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola.

    En la cita, la jefa de Estado cuestionó la falta de coordinación que, según afirmó, existió anteriormente entre las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, según Perú 21.

    “Lo que ha ocurrido en los últimos años es que esas instituciones no trabajaban de manera conjunta”, manifestó, añadiendo que se trabaja en la elaboración de un protocolo conjunto y que durante la reunión se identificaron deficiencias en las dichas entidades.

    De la misma forma, adelantó que espera sostener una reunión similar con el Poder Judicial y recalcó que su gobierno será respetuoso de la autonomía e independencia de los poderes del Estado, aunque buscará colaborar con los organismos.

    Más sobre:Keiko FujimoriPerúSeguridadDelincuenciaNayib BukeleMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    Lo más leído

    1.
    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    2.
    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    3.
    Pentágono libera 41 nuevos archivos sobre ovnis: incluyen videos, entrevistas y fotografías

    Pentágono libera 41 nuevos archivos sobre ovnis: incluyen videos, entrevistas y fotografías

    4.
    EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

    EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

    5.
    Italia refuerza la asistencia consular ante la “medida de represalia” de España

    Italia refuerza la asistencia consular ante la “medida de represalia” de España

    6.
    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast
    Chile

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario
    Negocios

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

    Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

    Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres