Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior siguen al alza y casi 40% está subempleado

Hay un cambio de composición de las personas que están hoy activas en el mercado laboral. Si en 2010, sólo el 22% de la fuerza laboral tenía educación superior completa, en el trimestre abril-junio de este año el 42,2% contaba con dicho nivel educacional.

La otra cara de la moneda es que en 2010 el 35,2% de la fuerza laboral tenía un nivel educativo inferior a enseñanza media completa. Mientras que en el segundo trimestre de 2026, pasó a representar sólo el 17%.

Con este cambio, el segmento de la fuerza laboral con educación superior completa es el de mayor peso en la actualidad. Aunque comenzó a ser el más relevante el año pasado. En todo caso, en el trimestre abril-junio de este año, rompió por primera vez desde que existen registros una barrera: el número de ocupados con educación superior completa superó los 4 millones de personas, llegando a 4.004.200.

02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

Sin embargo, la composición de la creación de empleo de este segmento muestra un elevado componente de precariedad.

“Una implicancia relevante de lo anterior es que el segmento de personas con educación superior completa tiene cada vez una mayor incidencia en el estado del mercado laboral. Así, un deterioro laboral en este segmento tiene en la actualidad un impacto considerablemente mayor sobre las cifras a nivel agregado del mercado laboral que el que tenía hace 15 años atrás. Y esta incidencia continuará aumentando en los próximos años”, afirma el director del OCEC-UDP, Juan Bravo.

Para Bravo, si bien una fuerza laboral con mayor nivel de educación es una buena noticia para el país, pues permite contar con un capital humano de mayor nivel y productividad laboral, “no garantiza la empleabilidad ni tampoco que la persona ejerza, en la práctica, una ocupación de alta calificación, que sea adecuada a su nivel educativo”.

Así, de acuerdo al análisis que hace el OCEC-UDP, al trimestre abril-junio 2026, en el segmento de la fuerza laboral que cuenta con educación superior completa, la tasa de desempleo se ubicó en 8,3%, anotando un incremento anual de 0,4 puntos porcentuales (pp). Esto implica un alza de 30.593 desocupados con educación superior completa en el último año.

En el segmento de la fuerza laboral cuyo máximo nivel educativo terminado es secundaria completa, la tasa de desempleo se ubicó en 10,9%, aumentando en 0,6 pp, o el equivalente a 27.839 desocupados.

Entre quienes tienen un nivel educativo menor a secundaria completa, la desocupación se elevó en 0,8 pp anuales, llegando al 8,7%, lo que se tradujo en un alza de 12.727 desempleados con este estándar.

Con lo anterior, se completan 10 meses consecutivos en donde el segmento de la fuerza laboral con educación superior completa exhibe alzas interanuales en este indicador, mientras que, a nivel general, la tasa de desempleo acumula sólo cuatro meses consecutivos de incremento interanual.

Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez Andres Perez

A nivel general, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4% en el trimestre abril-junio, un alza anual de 0,5 puntos porcentuales (pp) respecto a la cifra del 8,9% registrada en igual periodo del 2025.

Preocupante subempleo

Las cifras al trimestre abril-junio de 2026 muestran que la fuerza laboral con educación superior completa se expandió al 3,1% anual, mientras que el empleo de personas con este nivel educativo creció sólo al 2,5% anual.

Así, aunque el segmento de personas con educación superior completa es el único que exhibe creación de empleo, esta es insuficiente para absorber el crecimiento de la fuerza laboral con este nivel educativo. Ello explica que la tasa de desempleo de este segmento registre un alza interanual.

Entonces, en el trimestre se crearon 66.798 empleos formales y 32.231 informales. En el desglose, entre quienes tienen educación técnica superior completa, se generaron 81.756 empleos formales y 7.155 informales, mientras que entre quienes tiene educación universitaria completa se destruyeron 14.959 empleos y se crearon 25.076.

Un elemento que resalta en este grupo de trabajadores son los altos niveles de subempleo por calificaciones en la creación de trabajo. El subempleo por calificaciones ocurre cuando una persona ocupada posee un nivel educativo superior a lo requerido para ejercer la ocupación o, como se define normalmente, está sobrecalificada.

Las cifras al trimestre abril-junio 2026 indican que, de los 4.004.200 ocupados con educación superior completa, 1.509.267 estaban en subempleo por calificaciones, equivalente al 37,7%. Además, en dicho periodo hubo una creación anual de 99.028 empleos para personas con educación superior completa. Sin embargo, de ellos, 79.128 empleos estaban en subempleo por calificaciones, lo que equivale al 79,9% de la creación anual de empleo de quienes cuentan con educación superior completa.

En tanto, los campos de estudio con mayor tasa de desempleo entre la fuerza laboral con educación universitaria completa son Humanidades (asociado a campos detallados de estudio como historia, filosofía, teología y religión, etc) y Servicios personales (asociado a campos detallados de estudio como turismo y hotelería, gastronomía, ciencias de la actividad física, etc).

Por su parte, los campos de estudio con la menor tasa de desempleo entre quienes cuentan con educación universitaria completa son Derecho, Educación y Medicina Veterinaria.