Costo fiscal de reforma al mercado de capitales sería del orden de US$280 millones hasta 2031

Finalmente, durante la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast presentó en Cerro Castillo la anunciada reforma al mercado de capitales, enfatizando que tiene como foco “la casa propia”. De hecho, la iniciativa fue llamada “proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento para la casa propia”.

El proyecto de ley que ingresó el gobierno al Congreso también adjunta el informe financiero, donde se especifica que el costo fiscal - incluyendo el efecto positivo sobre el crecimiento- sería de $260.677 millones (unos US$281 millones) entre 2027 y 2031. Esto incluye la capitalización anual de $600.000 millones para los años 2027, 2028 y 2029, lo que suma $1.800.000 millones (unos US$2.000 millones).

En tanto, para el periodo que va entre 2032 y 2041, el informe proyecta ganancias por $1.569.376 millones, equivalente a cerca de US$1.696 millones.

El detalle

En el detalle, el documento muestra que la bonificación del 3% del valor de la vivienda (AVV) que entregará el Estado para complementar el pie de las viviendas de hasta 6.000 UF, nuevas o usadas, tendría un mayor gasto asociado a la medida por $187.263 millones anuales, considerando un precio promedio de 3.075 UF en las viviendas proyectadas.

“Para efectos de la estimación, se considera el universo de viviendas asociadas a créditos hipotecarios que cumplen con los criterios respectivos (precio y primera vivienda), excluyendo aquellas que ya reciben subsidios habitacionales del Minvu. Finalmente, se incorpora un supuesto de demanda adicional inducida por la medida, la cual asciende a 23.500 viviendas en promedio por año. De esta forma, considerando ambos componentes, se contempla que se entregarán 50.000 bonificaciones cada año”, explica el documento.

Por el aumento del tope del APV régimen A, se estima que el mayor gasto fiscal será de $1.982 millones.

Sobre la garantía del Estado por la deuda del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el documento señala que “el efecto del pago de garantía del Estado sobre la deuda del Fonavi depende de la ocurrencia futura de eventos de no pago, por lo que no es susceptible de estimarse ex ante (las estimaciones asumen que el fondo podrá pagar sus obligaciones). Sin perjuicio de lo anterior, estas potenciales obligaciones para el Fisco y sus efectos deberán registrarse y reportarse en los informes de pasivos contingentes elaborados por la Dirección de Presupuestos”.

Eso sí, se refiere a la capitalización del Fonavi. “Los aportes destinados al patrimonio del Fonavi ascienden a US$2.000 millones. Dichos aportes podrán enterarse en una o más oportunidades dentro de los treinta y seis meses siguientes a la publicación de la ley y corresponden a operaciones bajo la línea, por lo que no afectan el patrimonio neto del Fisco”, puntualiza.

En cuanto a la ampliación de exención de ganancia de capital, el informe financiero estima que “los menores ingresos fiscales se asocian al pago del impuesto de primera categoría o al global complementario, dependiendo de cada caso. Así, para el primer año el costo asciende a $11.586 millones”.

Respecto de la exención de Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE) a créditos provenientes del extranjero, se tomaron en cuenta “las 573 operaciones de crédito identificadas por el SII en el año 2025 se les aplicó la tasa de ITE asociada, totalizando una recaudación de $7.681 millones en pesos de 2026. Este monto se expresa como porcentaje del PIB, el que se asume constante en el tiempo”.

En cuanto al estatuto Bolsa Junior, se proyecta un costo fiscal de $32.654, que se traduce en -0,009% del PIB, para 2027.