SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Costo fiscal de reforma al mercado de capitales sería del orden de US$280 millones hasta 2031

    Sin embargo, el informe financiero proyecta que, a partir de 2032, la reforma generará ingresos que hasta 2041 sería de $1.569.376 millones.

    Por 
    Mariana Marusic
     
    Maximiliano Villena
    Jorge Quiroz y José Antonio Kast en el anuncio del mercado de capitales.

    Finalmente, durante la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast presentó en Cerro Castillo la anunciada reforma al mercado de capitales, enfatizando que tiene como foco “la casa propia”. De hecho, la iniciativa fue llamada “proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento para la casa propia”.

    El proyecto de ley que ingresó el gobierno al Congreso también adjunta el informe financiero, donde se especifica que el costo fiscal - incluyendo el efecto positivo sobre el crecimiento- sería de $260.677 millones (unos US$281 millones) entre 2027 y 2031. Esto incluye la capitalización anual de $600.000 millones para los años 2027, 2028 y 2029, lo que suma $1.800.000 millones (unos US$2.000 millones).

    En tanto, para el periodo que va entre 2032 y 2041, el informe proyecta ganancias por $1.569.376 millones, equivalente a cerca de US$1.696 millones.

    El detalle

    En el detalle, el documento muestra que la bonificación del 3% del valor de la vivienda (AVV) que entregará el Estado para complementar el pie de las viviendas de hasta 6.000 UF, nuevas o usadas, tendría un mayor gasto asociado a la medida por $187.263 millones anuales, considerando un precio promedio de 3.075 UF en las viviendas proyectadas.

    “Para efectos de la estimación, se considera el universo de viviendas asociadas a créditos hipotecarios que cumplen con los criterios respectivos (precio y primera vivienda), excluyendo aquellas que ya reciben subsidios habitacionales del Minvu. Finalmente, se incorpora un supuesto de demanda adicional inducida por la medida, la cual asciende a 23.500 viviendas en promedio por año. De esta forma, considerando ambos componentes, se contempla que se entregarán 50.000 bonificaciones cada año”, explica el documento.

    Por el aumento del tope del APV régimen A, se estima que el mayor gasto fiscal será de $1.982 millones.

    Sobre la garantía del Estado por la deuda del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el documento señala que “el efecto del pago de garantía del Estado sobre la deuda del Fonavi depende de la ocurrencia futura de eventos de no pago, por lo que no es susceptible de estimarse ex ante (las estimaciones asumen que el fondo podrá pagar sus obligaciones). Sin perjuicio de lo anterior, estas potenciales obligaciones para el Fisco y sus efectos deberán registrarse y reportarse en los informes de pasivos contingentes elaborados por la Dirección de Presupuestos”.

    Eso sí, se refiere a la capitalización del Fonavi. “Los aportes destinados al patrimonio del Fonavi ascienden a US$2.000 millones. Dichos aportes podrán enterarse en una o más oportunidades dentro de los treinta y seis meses siguientes a la publicación de la ley y corresponden a operaciones bajo la línea, por lo que no afectan el patrimonio neto del Fisco”, puntualiza.

    En cuanto a la ampliación de exención de ganancia de capital, el informe financiero estima que “los menores ingresos fiscales se asocian al pago del impuesto de primera categoría o al global complementario, dependiendo de cada caso. Así, para el primer año el costo asciende a $11.586 millones”.

    Respecto de la exención de Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE) a créditos provenientes del extranjero, se tomaron en cuenta “las 573 operaciones de crédito identificadas por el SII en el año 2025 se les aplicó la tasa de ITE asociada, totalizando una recaudación de $7.681 millones en pesos de 2026. Este monto se expresa como porcentaje del PIB, el que se asume constante en el tiempo”.

    En cuanto al estatuto Bolsa Junior, se proyecta un costo fiscal de $32.654, que se traduce en -0,009% del PIB, para 2027.

    Lee también:

    Más sobre:Mercado de capitalesReforma al mercado de capitalesInversionesEmpresasFinanzas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser (PNL): “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo de nuestro proyecto de indulto general”

    Valente valora la “armonización” que ofrece la reforma al mercado de capitales y apunta a un paso a “ligas mundiales”

    Reo colombiano fugado en Copiapó registró cinco salidas previas y una falta que le hizo perder la salida sabatina

    La alerta de la industria metalmecánica: 40 mil empleos perdidos en dos décadas y más empresas que dejan de fabricar

    Superintendente de Pensiones y el paso a fondos generacionales: “Nos preocupa mucho la transición”

    Ministro Arrau previo al 11 de septiembre: “Vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”

    Lo más leído

    1.
    Quiroz no ceja y reafirma meta de terminar el gobierno con desempleo de 6,5% y crecimiento de 4%

    Quiroz no ceja y reafirma meta de terminar el gobierno con desempleo de 6,5% y crecimiento de 4%

    2.
    Reforma al mercado de capitales: cómo opera Fonavi, el fondo con que el gobierno espera otorgar financiamiento a 150 mil viviendas en 4 años

    Reforma al mercado de capitales: cómo opera Fonavi, el fondo con que el gobierno espera otorgar financiamiento a 150 mil viviendas en 4 años

    3.
    La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

    La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

    4.
    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario por causas relacionadas a prácticas elusivas

    5.
    Empresas Ariztía pretende levantar planta de alimentos de US$100 millones en Cartagena

    Empresas Ariztía pretende levantar planta de alimentos de US$100 millones en Cartagena

    6.
    Enap informa que las bencinas vuelven a subir

    Enap informa que las bencinas vuelven a subir

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk en TV en streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk en TV en streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Kaiser (PNL): “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo de nuestro proyecto de indulto general”
    Chile

    Kaiser (PNL): “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo de nuestro proyecto de indulto general”

    Dónde y a qué hora ver a PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk en TV en streaming

    Reo colombiano fugado en Copiapó registró cinco salidas previas y una falta que le hizo perder la salida sabatina

    Valente valora la “armonización” que ofrece la reforma al mercado de capitales y apunta a un paso a “ligas mundiales”
    Negocios

    Valente valora la “armonización” que ofrece la reforma al mercado de capitales y apunta a un paso a “ligas mundiales”

    La alerta de la industria metalmecánica: 40 mil empleos perdidos en dos décadas y más empresas que dejan de fabricar

    Superintendente de Pensiones y el paso a fondos generacionales: “Nos preocupa mucho la transición”

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio
    El Deportivo

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio

    Aníbal Mosa sorprende y canta contra Blanco y Negro

    Marruecos anuncia que albergará la final del Mundial 2030 y desata una crisis entre España y la FIFA

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990
    Tecnología

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”
    Cultura y entretención

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres
    Mundo

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres

    Marco Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: “Rendirán cuentas los enemigos de la civilización”

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor