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    El mundo empresarial da su visto bueno a la reforma al mercado de capitales del gobierno

    La mayoría de los gremios destacaron las medidas que contiene la iniciativa anunciada por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El ministro Jorge Quiroz y el presidente Kast en el anuncio de la reforma al mercado de capitales.

    Los gremios empresariales en general reaccionaron de manera positiva al proyecto de reforma al mercado de capitales anunciado este miércoles por el presidente José Antonio Kast.

    El anuncio lo hizo Kast en Cerro Castillo, acompañado del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento para la casa propia se articula en cuatro ejes: facilitar el acceso a la vivienda propia, ampliar las fuentes de financiamiento para las empresas, modernizar la regulación y mejorar las condiciones para atraer capital y desarrollar actividad financiera desde Chile.

    El Mandatario resumió el primero de esos pilares en tres conceptos: “Menos pie, tasas de interés más bajas y más plazo para la deuda hipotecaria”.

    Entre las medidas figura el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que será administrado por BancoEstado y comprará créditos hipotecarios mediante procedimientos competitivos, con un aporte inicial del Estado de US$500 millones que podrá apalancarse hasta diez veces, para llegar a US$2.000 millones.

    También contempla una cuenta de Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), que exige ahorrar durante al menos 30 meses el 7% del valor de una primera vivienda de hasta 6.000 UF, con un aporte estatal adicional de 3%, y el alza del tope de la bonificación fiscal del régimen A del ahorro previsional voluntario (APV), desde 6 UTM (unos $433 mil) a 8 UTM ($577 mil) anuales.

    La CPC

    La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) destacó y respaldó todas las medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, pero también los incentivos al segmento Junior de la Bolsa, los cambios a la Ley de Fraudes y las medidas para fortalecer a Chile como centro financiero regional.

    Susana Jiménez, presidenta de la CPC. MARIO TELLEZ

    “Necesitamos un mercado de capitales más profundo y competitivo, que sea capaz de movilizar más recursos hacia empresas, nuevos proyectos e inversión”, afirmó el gremio en una declaración pública.

    La Construcción

    El sector de la construcción, uno de los más sensibles a los anuncios del Ejecutivo debido al complejo momento de constructoras e inmobiliarias, tuvo el mismo tono de aprobación que la entidad dirigida por Susana Jiménez.

    “Es una buena noticia el ingreso de la reforma al mercado de capitales anunciada hoy por el Gobierno. Valoramos especialmente aquellas medidas que pueden facilitar el acceso a la vivienda, un desafío que hoy enfrentan miles de familias”, señaló el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret.

    El dirigente gremial sostuvo que lo que se ha dado a conocer hasta ahora apunta a dos de las principales barreras de entrada a la vivienda: “reunir el ahorro necesario para el pie y acceder a financiamiento hipotecario en mejores condiciones”. En esa línea, afirmó que las medidas destinadas a fortalecer el ahorro y a generar más financiamiento de largo plazo para los créditos hipotecarios “van en la dirección correcta”.

    Raimundo Rencoret, titular de la CChC.

    Rencoret puso el acento en el rol del ahorro dentro de la propuesta. “Valoramos que el ahorro vuelva a ocupar un rol central en las políticas públicas habitacionales”, dijo.

    Recordó que la CChC ha impulsado medidas orientadas a “generar espacios para el ahorro a través de la entrega de beneficios” y destacó que esa propuesta esté contenida en el proyecto de reforma al mercado de capitales 4 (MK4), “entendiendo que forma parte de una política de largo plazo y sostenible en el tiempo”. A su juicio, además, “representa un cambio cultural positivo en la forma de abordar el acceso a la vivienda”.

    El presidente del gremio de la construcción cerró su declaración pidiendo respaldo político al proyecto: “Este proyecto de ley responde a una emergencia creciente que es el déficit habitacional, y como tal, esperamos que cuente con un apoyo transversal y en pro del beneficio de las familias, que quieren cumplir hoy el sueño de la casa propia”.

    Asociación de Bancos

    Desde el gremio que agrupa a los bancos privados del país valoraron las iniciativas “orientadas a fortalecer el mercado de capitales, avanzar en una mayor inclusión financiera y, facilitar el acceso a la vivienda. Todos estos son objetivos relevantes para ampliar las alternativas de financiamiento de personas y empresas y contribuir al desarrollo del país”.

    En esa línea, indicaron que “esperamos contribuir durante la discusión del proyecto, aportando nuestra experiencia técnica y propuestas en aquellos aspectos que requieren mayor análisis o ajustes, con el objetivo de avanzar en medidas que amplíen el acceso al financiamiento y fortalezcan el desarrollo del mercado financiero”.

    Inclusión financiera

    Desde la Asociación del Retail Financiero el tono fue distinto. Su presidente ejecutivo, Claudio Ortiz, valoró la iniciativa del gobierno y los distintos capítulos de perfeccionamiento que contempla”, pero advirtió que, “en un análisis preliminar del proyecto de ley MK4, el gran ausente es un programa de inclusión financiera”.

    Claudio Ortiz, presidente de la Asociación de Retail Financiero MARIO TELLEZ

    “Consideramos incomprensible que el proyecto de ley no contenga norma alguna para hacerse cargo del crédito informal, dejando a la deriva a más de 600 mil personas que se encuentran a merced de prestamistas ilegales con consecuencias que afectan hasta su integridad física”, planteó el gremio en su declaración.

    La asociación vinculó ese vacío con la agenda de seguridad. “Debemos recordar que el crimen organizado se basa no solo en el narcotráfico y el comercio ilegal, sino que también una de sus principales áreas de negocio es el crédito informal”, afirmó. Por eso, sostuvo que “la inclusión financiera debe ser abordada en conjunto por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Seguridad”.

    La queja de los aseguradores

    La Asociación de Aseguradores de Chile tuvo un tono diferente y dijo que les llamó la atención que, teniendo la reforma entre sus principales focos el financiamiento de la vivienda, no se avance también en flexibilizar los límites de inversión de las compañías de seguros, en particular en aquellos activos vinculados a la inversión inmobiliaria, como mutuos hipotecarios.

    Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile.

    “La Asociación estima prioritario avanzar en esta flexibilización de límites ya que permitiría canalizar más recursos hacia el sector inmobiliario, infraestructura y financiamiento de empresas, mejorando así el acceso de las personas a la vivienda”, afirmó el gremio, destacando que es el segundo mayor inversionista institucional del país y que administra el equivalente al 22% del PIB.

    Para Juan Antonio Figueroa, director ejecutivo de ChilePay, el gremio que reúne a los principales actores del ecosistema de medios de pago, expresó satisfacción con la reforma al mercado de capitales, especialmente que agenda legislativa incluya mejoras a la Ley de Fraudes.

    “Es un avance que recoge preocupaciones que como ecosistema hemos planteado, no solo frente a los desafíos actuales, sino también pensando en cómo anticiparnos a los que vienen”, dijo el dirigente.

    Por su parte, Macarena Ossa, gerente general de la Asociación de Fondos Mutuos valoró que la reforma incorpore medidas concretas para fortalecer el ahorro, en particular la creación del Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV).

    En su declaración, destacó también el avance hacia una regulación más simple y ampliar el acceso a beneficios tributarios con las modificaciones al artículo 107. También mostró su respaldo a la ampliación del beneficio fiscal del APV régimen A, de 6 a 8 UTM anuales, “especialmente relevante para quienes ahorran e invierten a través de fondos mutuos”.

    María José Montero, presidenta de Acafi valoró especialmente que la discusión sobre mercado de capitales se vincule con objetivos concretos para las personas y con mecanismos que permitan movilizar más recursos hacia el desarrollo económico.

    María José Montero, presidenta de Acafi.

    Aún así, sostuvo que todavía existen espacios “en los que es necesario seguir avanzando” como el fortalecimiento del ahorro de largo plazo, el financiamiento de la inversión, la innovación y la competitividad internacional de Chile como destino de inversión.

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