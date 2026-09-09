Caso Australis: Tribunal adelanta audiencia para discutir reapertura de investigación penal y Joyvio insiste en pedir diligencias

El Cuarto Juzgado de Garantía resolvió este martes adelantar para el próximo 8 de octubre la audiencia para discutir la reapertura de la investigación penal del denominado caso Australis, que originalmente estaba programada para el 20 de octubre.

La magistrada fundó su decisión en la distribución interna de la agenda del tribunal, al constatar que no se disponía del margen horario suficiente para albergar un debate de la magnitud requerida dentro del bloque.

La resolución judicial surge tras la presentación efectuada por los abogados de Joyvio y Australis Seafoods que insisten en la reapertura de la causa contra el empresario Isidoro Quiroga, señalando que existen diligencias pendientes por parte del Ministerio Público. Ello, luego que el mismo tribunal resolviera el pasado 28 de agosto el cierre de la arista penal.

La gigante china exige que se ordene la realización de cinco bloques de diligencias investigativas específicas que habrían sido denegadas o insuficientemente cumplidas por la fiscalía.

En su presentación, Joyvio y Australis detallaron diligencias encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, que apuntan a esclarecer la efectividad de un posible delito ambiental. Esto a través de peritajes ecológicos en las aguas y el fondo marino del radio de influencia de las plantas de salmonicultura investigadas. Además de la revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental y las formulaciones de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de entre 2024 y 2026.

El segundo punto aborda la obtención de un nuevo respaldo de correos electrónicos de la empresa Asesorías e Inversiones Benjamín Sociedad Anónima, family oficce de Quiroga, requiriendo que la unidad de Cibercrimen concurra a sus oficinas ubicadas en Las Condes para rescatar copias de las cuentas corporativas de Martín Guiloff Salvador e Isidoro Quiroga Moreno, además de coordinar un respaldo desde la fuente original de la cuenta personal de Gmail de este último.

Australis Seafood y Joyvio fundamentaron esta petición en los graves problemas de visualización y codificación que presentó la entrega previa realizada por el persecutor, cuyas negativas a corregir o reordenar la evidencia bajo el argumento de evitar una supuesta manipulación o carácter dilatorio, fueron duramente cuestionadas por los querellantes.

Como tercer eje, las defensas insistieron en la necesidad de evacuar un nuevo informe pericial contable enfocado exclusivamente en el delito de administración desleal, deslindándolo del cálculo de perjuicios de la estafa para cuantificar con precisión los costos efectivos, las proyecciones y las contingencias financieras asumidas por las sociedades de Australis.

El cuarto aspecto debatido apunta a la actualización de la información migratoria mediante un oficio al Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones para catastrar los movimientos fronterizos desde diciembre de 2023 en adelante de Quiroga, sus familiares y exejecutivos de la salmonera.

Por último, el quinto punto es la orden de instrucción dirigida a Cibercrimen para realizar un análisis criminalístico de dos discos duros bajo cadena de custodia que resguardan los respaldos de correos electrónicos corporativos de numerosos ejecutivos y funcionarios de la empresa.

La defensa

Previo a la resolución de la magistrada Francis Fell, que ordenó adelantar la audiencia para discutir la reapertura del caso, el pasado viernes la defensa de los imputados presentó al 4° Juzgado de Garantía un escrito. En él, solicitó al tribunal ordenar a la parte querellante, que requirió la fijación de dicha audiencia, indicando las diligencias precisas de investigación por las que solicita la reapertura dentro del plazo de diez días contados desde el cierre de la indagatoria.

La defensa de Isidoro Quiroga, de parte de su familia y del expresidente del directorio de Australis Seafoods, Luis Felipe Correa, es liderada por los abogado Alex Van Weezel y Juan Domingo Acosta.

“Existen razones de economía y eficiencia procesal que justifican exigir que la parte querellante indique con precisión las diligencias en que funda su solicitud de reapertura, antes de la audiencia fijada en autos para el día 20 de octubre del presente. La cantidad de antecedentes que constan en la investigación haría extraordinariamente difícil controlar en un tiempo razonable que las múltiples diligencias que se puedan invocar para decretar la reapertura de la investigación”, consignó el escrito.

Sin embargo, la magistrada Mariana Leyton desestimó la petición planteada. “No ha lugar al recurso de aclaración, rectificación o complementación deducido por la defensa, por improcedente”.

“Atendido el mérito de los antecedentes y teniendo especialmente presente que en la audiencia de fecha 28 de agosto de 2026 se resolvió la materia ahora planteada, conforme consta en el registro de audio, no advirtiéndose oscuridad, omisión ni contradicción que amerite aclaración o complementación de la resolución dictada”, acotó.