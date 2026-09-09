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    BC afirma que fuerza de trabajo de Chile es una de las más expuestas al riesgo de automatización entre países de la Ocde

    De acuerdo al análisis del BC, se percibe a partir de encuestas y entrevistas a empresas, que la incorporación de nuevas tecnologías está provocando un menor dinamismo en la contratación de trabajadores.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Automatización avanzada y agentes de IA para la pedagogía.

    La automatización y su impacto en el mercado laboral ya es un hecho. Y por lo mismo, en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre el Banco Central aborda cómo este cambio y el mayor uso de la inteligencia artificial (IA) está impacto en la creación de empleo en el mundo del trabajo a nivel mundial y en particular en Chile, lo que se viene a sumar al alza de los costos laborales.

    “El proceso de adopción tecnológica, impulsado tanto por los cambios en las formas de producción como por la reducción en el costo relativo entre la tecnología y el trabajo podrían tener un efecto relevante en la fuerza laboral chilena por su mayor exposición a la automatización respecto de otros países de la Ocde”, señala el análisis del ente rector, liderado por su gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli.

    Entre las principales conclusiones se muestra que aquellos trabajadores que en 2022 se encontraban en ocupaciones de alta exposición a la automatización, tuvieron una menor probabilidad de seguir ocupados en el sector formal tres años después, comparado con los trabajadores en empleos menos expuestos a la automatización. Además, se menciona que, en los trabajadores menores de 30 años, la caída de dicha probabilidad es aún mayor.

    “Estos resultados se complementan con evidencia de empresas, que sugiere que aquellas con mayor exposición a la automatización, definida en función de la proporción de sus trabajadores en ocupaciones de alta exposición, redujeron más su empleo que aquellas menos expuestas”, puntualiza.

    De acuerdo al análisis del BC, se percibe a partir de encuestas y entrevistas a empresas, que la incorporación de nuevas tecnologías está provocando un menor dinamismo en la contratación de trabajadores, ya sea por un menor ritmo de creación de empleo ante aumentos en la producción o, en algunos casos, por la sustitución de tecnología por empleo.

    De acuerdo a este estudio, la fuerza laboral en Chile presenta una de las mayores exposiciones al riesgo de automatización entre los países de la Ocde. En particular, la metodología considera que las tareas intensivas en habilidades cognitivas no rutinarias, creatividad e interacción social enfrentan mayores barreras tecnológicas para su automatización, lo que se traduce en menores probabilidades de sustitución tecnológica. Por tanto, esta medida captura la posibilidad tecnológica de automatizar las tareas de un puesto, no la automatización efectivamente realizada por la firma ni su exposición específica a Inteligencia Artificial.

    A nivel sectorial, las mayores exposiciones se observan en agricultura (80%), transporte (71%), manufactura y comercio (70%), mientras que actividades financieras, inmobiliarias y administración pública presentan valores considerablemente menores.

    Por tamaño de empresa, la exposición es relativamente homogénea, aunque algo menor entre las firmas grandes (57%) que entre las micro y pequeñas empresas (alrededor de 65%). Estos resultados son consistentes con la medida alternativa de riesgo promedio, que también muestra una mayor exposición en sectores intensivos en tareas rutinarias y una leve disminución de la exposición a medida que aumenta el tamaño de las empresas.

    Por edad, se observa un patrón en forma de “U”, con una mayor exposición entre los trabajadores jóvenes (67%) y de 50 años o más (65%) respecto del grupo de edad intermedia (57%).

    Asimismo, la exposición disminuye con el nivel educativo, pasando de 65% entre trabajadores con educación escolar a 38% entre quienes cuentan con educación superior. Por ocupación, los mayores niveles de exposición se concentran en trabajadores agrícolas, operadores y ocupaciones elementales, donde prácticamente la totalidad de los trabajadores se ubica en categorías de alto riesgo. El riesgo promedio exhibe patrones similares, con mayores niveles de exposición en estas mismas ocupaciones y menores valores entre gerentes, profesionales y técnicos.

    Crecimiento y empleo

    En este análisis, el BC también muestra la relación entre actividad y empleo y la califica como “central para evaluar si la evolución del empleo en los últimos años y/o meses se alinea o no con la evolución de la actividad económica. La literatura distingue una relación de corto plazo—que captura la asociación más cíclica entre el empleo y la actividad—y otra de largo plazo –que evalúa la asociación más estructural o persistente entre ambas variables”.

    El ejercicio presentado en esa sección del documento del BC se pregunta si el empleo observado en Chile se encuentra alineado con la actividad, tanto en términos de niveles (relación de largo plazo) como variación (relación de corto plazo). Para ello realiza la estimación para el empleo total, formal y por sectores, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registros administrativos de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), junto con indicadores de actividad del Banco Central de Chile (BC).

    Según el ente rector “el nivel de empleo se ubica significativamente por debajo del nivel sugerido por su relación histórica (pre-2019) de largo plazo con la actividad”.

    Respecto a la relación de corto plazo y la dinámica del empleo en el margen, “una vez que se permite un quiebre estructural en el nivel de empleo en 2019/2020, el modelo anticipa correctamente la desaceleración del empleo, aunque predice un crecimiento algo superior al efectivo. Es decir, la desaceleración reciente de la actividad predice una desaceleración del empleo, aunque esta sería algo menor a lo observado en los datos”.

    Estas estimaciones sugieren que parte del elevado desempleo actual tiene un componente persistente: el rango de la tasa natural de desempleo habría aumentado entre 1,0 y 2,0 puntos porcentuales durante la última década. Sin embargo, la tasa de desempleo efectiva todavía se ubica alrededor de 0,5 a 1,0 punto porcentual por sobre dicho rango, indicando que existiría también un componente de holgura cíclica”.

    Más sobre:IpomBanco CentralIAAutomatización

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