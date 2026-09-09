Debate por reforma de seguridad y presión por indultos marcan nueva cita entre Kast y el Partido Republicano

Esta vez, el turno fue de la diputada Chiara Barchiesi. Como ha sido costumbre en distintos gobiernos, durante la reunión política de anoche en Cerro Castillo -que congregó al Presidente José Antonio Kast, los ministros Martín Arrau (Seguridad Pública) e Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo) y las bancadas parlamentarias del Partido Republicano- la parlamentaria sorprendió a los presentar al tocar el piano del palacio.

“Viva Chile, viva septiembre y viva el Ejército”, dijo la diputada. “Y viva la patria”, complementó el diputado Agustín Romero, mientras ella aún tocaba con los ministros presentes.

El momento de distensión daba cuenta del clima ameno en que se dio el encuentro, que nuevamente reunió al Presidente Kast con los parlamentarios de la colectividad que él fundó. En la instancia, en que se abordó como eje central la ley de presupuesto, diputados y senadores tuvieron la oportunidad de hablar con el presidente de la necesidades de sus respectivas regiones y distritos.

Hubo espacio para otras materias. En la instancia se hizo un análisis de los avances de la agenda de seguridad del gobierno. En ese sentido, dentro de la conversación se aceptó que hubo un error comunicacional en torno a la reforma constitucional.

Pese a eso, se enfatizó que se va perseverar en el proyecto y que se confía en que los acuerdos a que llegue el Congreso serán positivos.

Durante el encuentro, el presidente de los republicanos, el senador Arturo Squella, dio cuenta de las conversaciones que se han desarrollado en la cámara alta en torno a la reforma. El timonel informó que existe un acuerdo en un 100% con Andrés Longton (Renovación Nacional) y que, de acuerdo a los pronósticos de ambos, la iniciativa saldría adelante en la comisiones respectivas.

25-08-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Un comentario que se repitió durante la comida que compartieron los republicanos fue que, tras la última semana distrital, notaron que existe una distancia radical entre la opinión de los “criticos de la elite” y la gente en torno a la reforma de seguridad, lo que les ha reforzado que es necesario avanzar con ella.

Los republicanos también hicieron ver su malestar por la contratación de un periodista de 19 años en Interior. Algo que ha sido criticado de manera transversal y que, creen, se aleja del mensaje de auseridad que ha reforzado el Mandatario.

“El Presidente Kast ha hablado siempre de austeridad y sería bueno que los ministros colaboren todos en esa misma lógica. Es evidente a todo el mundo que un estudiante universitario no gana este nivel de plata”, escribió en X el diputado Luis Fernando Sánchez hace unos días.

22 JUNIO 2026 PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REPUBLICANO LUIS SANCHEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Otro tema que volvió a ponerse sobre la mesa fue la necesidad de indultar a uniformados condenados durante el estallido social.

Quien instaló esa conversación fue el senador Ignacio Urrutia. Él ha sido una de las voces oficialistas que más fuertemente ha exigido que se entregue este beneficio. Y no solo a ese grupo, sino que también a condenados como consecuencia de su actuar en dictadura.

Tras él, otros parlamentarios hicieron ver que consideran necesario concretar esta promesa que hizo el Mandatario. Algunos de los presentes comentan que notaron a Kast más comprometido con esta causa que en ocasiones anteriores. Otros, sin embargo, enfatizan que solo podrán respirar aliviados una vez que este beneficio sea entregado.

Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El mensaje de Kaiser al embajador Judd

Esta mañana, en el mismo palacio, el Presidente Kast recibió a la directiva y los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL). Se trata de un acercamiento significativo, puesto que esta colectividad no forma parte del oficialismo, aunque se ha caracterizado por colaborar activamente con La Moneda.

El Mandatario pidió apoyo explícito a la reforma al mercado de capitales. Los libertarios, por su parte, aprovecharon la instancia para hacerle ver al gobierno que esperan que el Ejecutivo respalde las iniciativas que han nacido de la colectividad. Muchas de las que tienen sintonía con las promesas hechas por Kast en campaña.

Por ejemplo, los libertarios hicieron ver que, en el marco de la reforma de seguridad, ellos presentaron un proyecto que busca proteger a la ciudadanía de las facultades intrusivas que tendría el Estado. También se habló del proyecto del presidente del PNL, Johannes Kaiser, que busca que el Servicio Médico Legal identifique osamentas que se mantienen bajo custodia.

Al igual que con los republicanos, los indultos a uniformados fueron tema de conversación. En ese sentido, los militantes libertarios reforzaron que es necesario dar una señal de protección a las Fuerzas Armadas y de orden si es que se planea que estas tomen un rol activo en el combate contra el narcotráfico.

Kaiser aprovechó la instancia para hacerle llegar un mensaje al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. “Put your money where your mouth is”, dijo el timonel. Lo hizo en referencia a las declaraciones del representante del gobierno de Donald Trump, quien dijo a CNN que “nuestra inteligencia nos dice categóricamente que (el estallido social) provino de organizaciones de izquierda”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

De esa forma, el exdiputado hizo ver al Mandatario que el embajador aclare sus dichos y que, si tiene información con respecto a la organización detrás de las movilizaciones de 2019, la entregue.

A la salida, la diputada Paulina Muñoz comentó: “La reunión fue positiva. Necesitamos mejor coordinación y este es un primer paso. Es importante que se reconozca que hay un compromiso y que debe ser recíproco. Vamos a esperar buenas noticias al respecto (sobre indultos), siempre vamos a insistir con los indultos porque es la única señal potente que necesitan las Fuerzas Armadas y las policías para enfrentar el crimen”.

Por su parte, el diputado Hans Marowsi, quien además es vicepresidente de los libertarios, afirmó que “pusimos varios temas en la mesa. Hablamos de seguridad, indultos, de la posición del Estado por las declaraciones de autoridades argentinas. Quedamos de trabajar en lo que podamos converger”.