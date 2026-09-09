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    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    La compañía anunció que el ejecutivo, también conocido como "Tío Wom" dejará los cargos de CEO y director de la empresa a partir de hoy.

    Por 
    Patricia San Juan
    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura” MARIO TELLEZ

    Luego que Wom Chile anunciara la salida de Chris Bannister en los cargos de CEO y director de la empresa, el ejecutivo, también conocido como “Tío Wom”, señaló que ahora emprenderá nuevos desafíos, y mencionó en específico el hospital veterinario de alta complejidad que planea abrir en Santiago en conjunto con su pareja Kena.

    “Llegué hace 11 años con la intención de quedarme solo 12 meses; durante ese tiempo me enamoré de Chile... y de una chilena. Ahora ha llegado el momento de emprender otra aventura. Me despido con mucho cariño y quiero darles las gracias a la junta directiva y a cada uno de los propietarios que vieron el potencial de Wom y lo respaldaron con todo lo necesario para fortalecerlo”, dijo Bannister en un post de su cuenta de Linkedin.

    Añadió que “he disfrutado cada momento: la intensidad, los debates, la energía y, sobre todo, a los womers. Muchas gracias a todos por marcar la diferencia. Aún queda trabajo por hacer, labor que llevarán a cabo Andrés y su equipo; les deseo mucho éxito a todos los involucrados. Para mí, es hora de una nueva aventura que me apasiona y me entusiasma enormemente...Apoyar a Kena en la siguiente fase del hospital veterinario que inauguraremos en 2027″.

    Wom Chile dio a conocer que tras la salida de Bannister a partir de hoy el directorio asumirá de manera directa la conducción de las relaciones institucionales de Wom y precisó que esa función estará a cargo del director Claudio Muñoz, quien representará a la compañía ante autoridades, reguladores, organismos públicos y demás actores externos, en coordinación con el equipo ejecutivo.

    En paralelo, añadió que Andrés Ok, actual Chief Operating Officer, asume como CEO interino en reemplazo de Bannister, con responsabilidad sobre la operación y la gestión diaria de la empresa, mientras se define al CEO definitivo.

    Wom cuenta hoy con más de 6 millones de clientes y es el segundo operador del mercado chileno en conexiones móviles.

    Bannister en Wom

    La historia de la operadora ligada al fondo de inversión británico Novator Partners ha ido de la mano del carismático ejecutivo, quien se convirtió en parte de la imagen de la compañía (aparecía, de hecho, tatuándose en un comercial de la firma).

    Y no es la primera vez que sale de ella. En 2024, el mismo directorio le pidió la renuncia al ejecutivo inglés apenas tres días después de haber solicitado su reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

    Por esos días en los que la firma atravesaba una dura situación financiera, la empresa contrató al argentino Martín Vaca para liderar a la compañía.

    Y fue paradójicamente el mismo Capítulo 11 el que lo hizo retornar a la empresa. Bannister trabajó activamente por el plan para sacar a Wom de ahí, asesorando al Grupo Ad Hoc, los principales acreedores de la empresa, entre los cuales se encuentran BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management, la mayor gestora de Europa; la chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners.

    Tras salir del Capítulo 11, Bannister retornó como máximo ejecutivo de Wom, en reemplazo del argentino Vaca.

    Más sobre:WomWom ChileTío WomChris Bannister

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