ABBA revive sus grandes himnos en Chile con un espectáculo sinfónico

Hay canciones que no envejecen. Pasan los años, cambian las generaciones y, aun así, basta escuchar los primeros acordes de Dancing Queen, Mamma Mia o Waterloo para que algo vuelva a encenderse en la memoria. Esa capacidad de ABBA para atravesar épocas y generaciones será el eje de “ABBA The History – Sinfónico”, espectáculo que llegará a Santiago durante octubre para reencontrar al público con la música de una de las bandas más influyentes y queridas de la historia.

La propuesta llevará los grandes éxitos del cuarteto sueco a una nueva dimensión, combinando orquesta sinfónica, voces en vivo y una puesta en escena de categoría internacional. El espectáculo será protagonizado por la Orquesta Filodramática de Chile, bajo la dirección del maestro Alexander Shitikov, en una experiencia que busca unir la fuerza de la música clásica con la energía, emoción y espíritu festivo que caracterizaron a ABBA.

El repertorio recorrerá algunos de los himnos que convirtieron a la agrupación en un fenómeno global, entre ellos Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, The Winner Takes It All, Chiquitita y Fernando. Más que un recorrido por grandes canciones, el espectáculo propone un viaje emocional por distintas épocas, conectando a quienes crecieron escuchando a ABBA con nuevas generaciones que continúan descubriendo su música.

La elección del formato sinfónico es precisamente uno de los elementos que distingue esta propuesta. La riqueza melódica y los arreglos de las canciones de ABBA adquieren una nueva dimensión al ser interpretados por una gran orquesta, generando un espectáculo donde la nostalgia se encuentra con la elegancia y la potencia de la música en vivo.

“ABBA The History – Sinfónico” se presentará en el Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes, con cinco funciones entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. El viernes la función será a las 20:00 horas, mientras que el sábado 24 y domingo 25 habrá funciones a las 17:00 y 20:00 horas.

La invitación es a vivir una celebración de la música de ABBA desde una perspectiva diferente: una experiencia pensada para cantar, recordar y emocionarse, pero también para descubrir nuevamente la sofisticación musical detrás de algunas de las canciones más reconocibles de la cultura popular.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketplus.