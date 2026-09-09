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    Presenta su candidatura al título: Barcelona debuta en la Champions League con una contundente goleada sobre Feyenoord

    El brasileño Raphinha guio la expresiva victoria de 5-1 sobre los neerlandeses en el Camp No. El gaúcho marcó dos veces para que Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús terminaran la faena.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Adeyemi anotó un golazo en la goleada de Barcelona sobre Feyenoord. FOTO: UEFA.

    Barcelona presentó su candidatura en la Champions League. El equipo culé inició su andar en la Fase de Liga con una expresiva goleada de 5-1 sobre Feyenoord de Rotterdam, elenco que nunca tuvo respuesta para el vendaval de los locales.

    Los catalanes esperaban seguir su paso perfecto de LaLiga, ahora en el concierto europeo. Con los mejores argumentos que persigue adelantamiento de la última línea y presión constante para asfixiar al rival.

    Así, bajo la inclemente lluvia del inicio, la escuadra culé no demoró en ponerse en ventaja. Siempre, gracias a la enorme riqueza que prodiga en ofensiva. Antes de los 3 minutos, el toque de primera de Lamine Yamal permitió el control dirigido de Raphinha en el área. El brasileño amagó y dejó a los centrales sentados en el piso, suficiente para quedar con el tiro a su favor y anotar el 1-0.

    Prematura ventaja que permitió a los dirigidos de Hansi Flick administrar con mayor tranquilidad el destino del encuentro. Pero esta versión del Barça nunca renuncia al ataque y dejó nueva evidencia de aquello. A los 10’, Dani Olmo exigió al golero alemán Tjark Ernst, quien respondió en doble instancia.

    En ese escenario, la segunda conquista de los blaugrana no demoró en llegar, gracias a la enorme de variantes que maneja el equipo para llegar al gol. A los 22’, Karim Adeyemi se metió en diagonal desde la izquierda y definió con un potente derechazo al ángulo, desde la frontera del área.

    Pasada la media hora, Yamal quiso unirse con mayor propiedad a la fiesta, pero su remate de izquierda se fue muy cerca del segundo palo de Ernst. Sin embargo, el temerario planteamiento de los españoles tiene algunos huecos que el oponente de Rotterdam intentó explotar. A los 37’, el argelino Anis Moussa superó al zaguero culé Andreas Christensen y obligó a una gran tapada del meta Joan García.

    En el contragolpe, Joao Cancelo superó la resistencia de la zaga de Feyenoord y quedó en posición de remate para el tercero, definición que dio de lleno en el horizontal, cuando la parcialidad local ya celebraba la tercera conquista.

    Contundente

    El complementario mostró a un Barcelona con la misma energía e intensidad que su tiempo espejo. Así, no demoró en acercarse al arco visitante tras el pase filtrado de Pedro, habilitación que encontró bien ubicado a Adeyemi, aunque el alemán no consiguió dar dirección a su disparo.

    Pero el tercero estaba en los pies de Raphinha, el nueve falso de Flick. Otra vez con la intención de Pedri, quien dejó solo al gaúcho para superar a la defensa y definir cruzado ante la salida del golero germano, cuando el reloj no llegaba a los 57 minutos.

    A pesar de las enormes diferencias, los dirigidos de Giovanni van Bronckhorst (campeón de la Champions 2006 como jugador de Barcelona) no renunciaron al ataque. El español Nacho Ferri supo llegar un par de veces con la pelota a la red, pero en ambas el árbitro germano Sven Jablonski anuló la conquista.

    El local, de ninguna manera, echó pie atrás en su intención de conseguir una buena diferencia, a sabiendas de que es un argumento para definir los puestos en la tabla de posiciones. Ernst salvó su valla ante un disparo franco de Fermín, aunque nada pudo hacer ante la contundencia de Lamine Yamal. A los 77’, el tiro libre de la joya de la cantera dejó inerme al meta de Feyenoord para el 4-0.

    El descuento de Sem Steijn, a ocho del final, maquilló un poco la paliza que le propinaban a los neerlandeses. Una ilusión, ya que un cabezazo de Gabriel Jesús -el primero con su nueva camiseta- selló el 5-1 en una actuación redonda para el Barça.

    Más sobre:FútbolBarcelonaFeyenoordChampions League

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