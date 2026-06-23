El misterio Raphinha: campeón del mundo con Brasil revela los graves problemas que golpean al astro del Barcelona

Para Raphinha, el Mundial empieza a ser una pesadilla. El delantero, quien cumplió una destacada temporada con el Barcelona (marcó 21 goles y aportó siete asistencias en 33 partidos con el equipo culé), se perderá el choque frente a Escocia. En la victoria sobre Haití, fue reemplazado en el entretiempo. El diagnóstico es demoledor: desgarro. En ese escenario, lo más probable es que se pierda el resto del Mundial, aunque en la delegación del combinado sudamericano aspiran a que esté en condiciones. En el amistoso ante Francia, también sufrió inconvenientes físicos.

"El sábado, el atleta Raphinha se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible”, comunicó, formalmente, la Confederación Brasileña de Fútbol. El suspenso estaba suficientemente instalado.

Igualmente, Ancelotti no tendrá problemas para encontrarle sustituto, en función de la alta cantidad de alternativas de nivel con las que cuenta: Rayan, Luiz Henrique, Endrick, Gabriel Martinelli e Igor Thiago postulan a la plaza.

El misterio Raphinha: los graves problemas del astro del Barcelona que expone un campeón del mundo con Brasil

Los problemas físicos no son lo único que atormenta al jugador formado en el Vitória portugués, quien fue pupilo de Marcelo Bielsa en el Leeds United. Vampeta, campeón planetario en 2002 con el Scratch, dio a conocer una inquietante situación.

El exdelantero fue categórico en la revelación de un panorama oscuro para la figura azulgrana. "Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal“, explica en el podcast Red Cast, respecto de los inconvenientes y de la que, según la información que maneja, es la única vía de salida que le queda.

“O Raphinha está com um sério problema familiar, financeiro também. Ele está rezando para ir para o Al Hilal. Ele está com essa dificuldade. É um problema financeiro sério da família e dele. Ele está contando com essa ida ao Al Hilal para dar uma reviravolta.”



🎙️ Vampeta, no… pic.twitter.com/nNTfLDgnIV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 21, 2026

“Es un asunto familiar. Me enteré por gente cercana al Barcelona. Espera que fichar por el Al-Hilal solucione todo”, complementó el ahora comentarista.

El desmentido familiar

La versión, que Vampeta confirmó a El Deportivo limitándose a enviar el registro de su intervención en el citado programa, tardó poco en generar una alta controversia. Principalmente, porque, además de su condición de seleccionado brasileño, Raphinha milita en uno de los principales clubes del mundo, donde recibe ingresos proporcionales a esa condición.

Las condiciones contractuales del vínculo con el Barcelona, sumadas a las ganancias que amasó en el resto de su trayectoria, tornan impensable que atraviese por problemas económicos. Solo en la Ciudad Condal, el delantero se embolsa unos US$ 17 millones por año, sin contar otras regalías. El jugador llegó al equipo español en 2022, después de haber defendido al Leeds en 67 ocasiones, con 17 goles y 12 asistencias.

En el equipo culé, los números le terminan dando la razón al fichaje, que se cerró en US$ 60 millones fijos y otros US$ 10 millones en variables que están sujetas a su rendimiento y a los logros que consiga con los blaugranas, una constante en las operaciones de gran magnitud que se realizan en el Viejo Continente. En 177 encuentros, suma 75 goles. En 55 ocasiones, una cesión suya permitió la celebración de un compañero.

La familia de Raphinha, por cierto, reaccionó enérgicamente a la versión. Igor Padilha utilizó las redes sociales para responderle a Vampeta y dejó entrever la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra. “Tendrás que explicar estas mentiras, amigo”, contestó..