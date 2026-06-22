La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

Nueva decepción de Uruguay. La selección charrúa tenía la obligación de ganar no solo para mejorar las sensaciones, sino que también porque le les acababa el colchón. Sin embargo, el equipo de Marcelo Bielsa terminó masticando otro amargo empate, esta vez ante la sorprendente Cabo Verde.

Tras el encuentro, la prensa cargó contra la Celeste. Montevideo Portal, por ejemplo, mostró poca ilusión de cara a la última jornada, donde se jugarán todo ante España: “Mundial: Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde en Miami y quedó al borde del precipicio”, tituló el medio.

“Uruguay, que tenía la obligación de obtener una victoria, solo empató 2-2 con Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H, segundo empate al hilo que lo obliga a ganarle a España en la última para clasificar sin depender de nadie”, escribió en su comentario.

El despiadado análisis de la prensa uruguaya

El medio Réferi de El Observador fue aún más tajante en su análisis: “Uruguay 2-2 Cabo Verde por el Mundial 2026: la celeste cometió errores imperdonables y complicó seriamente sus chances de poder superar el grupo”, tituló en su transmisión.

No obstante, la crónica fue más despiadada: “Uruguay fue la sucursal del infierno, el desmoronamiento de una ilusión falsa y el imperio de lo efímero en el 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026″.

Los dardos también cayeron para el Loco: “El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa fue un equipo anárquico, sin ideas, desordenado, y está muy complicado"

“Todo terminó en otro pálido empate, como contra Arabia Saudita en el debut. ¿Hay chances de clasificar? Claro. Se viene España y de no cambiar radicalmente, todo será para escribir en tiempo pasado, porque se liquidará pronto“, cerró el medio.

Ovación de El País también se mostró disconforme con el resultado y cargó contra el rosarino: “El equipo de Marcelo Bielsa volvió a tener una irregular actuación en la que hipotecó seriamente sus chances de clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo“.