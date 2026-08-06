SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia cuestiona a Japón que utilice el aniversario del ataque de Estados Unidos a Hiroshima para criticar la guerra en Ucrania

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuestionó al alcalde de Hiroshima, apuntando que "no mencionó a Estados Unidos, el país que lanzó la bomba atómica sobre la población civil", y que "en cambio, criticó a Rusia y sus acciones en Ucrania".

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

    El Gobierno de Rusia ha afeado este jueves a las autoridades japonesas que hayan omitido de manera deliberada la responsabilidad de Estados Unidos en los ataques atómicos contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que cumplen este jueves 81 años, y en cambio apuntan sus críticas hacia el conflicto en Ucrania.

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha reaccionado así a unas palabras del alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, quien “no mencionó a Estados Unidos, el país que lanzó la bomba atómica sobre la población civil” y “en cambio, criticó a Rusia y sus acciones en Ucrania”.

    “El espejo distorsionador de las narrativas occidentales no solo deforma la realidad, sino que también moldea la mente de quienes se miran en él. Año tras año, el alcalde de Hiroshima repite el mismo mantra falso, sometiendo al público japonés a un flujo constante de retórica rusófoba”, ha reprobado la portavoz.

    Zajarova ha incidido en que Rusia, por contra, y a pesar de “haber sufrido la agresión japonesa” durante la II Guerra Mundial, “siempre ha recordado a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki y ha citado su tragedia como ejemplo de brutalidad inaceptable”, según se lee en un mensaje en sus redes sociales.

    Por su parte, fiel a su estilo beligerante y tosco, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dimitri Medvedev, ha lamentado la “vergüenza” que ha supuesto que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no se haya referido en ningún momento al papel de Estados Unidos en aquella tragedia.

    “Ni una sola vez la primera ministra de Japón o cualquier otro funcionario japonés se han molestado en mencionar quién lo hizo. Japón es un vasallo de Estados Unidos. Tarde o temprano se convertirá en un ronin”, ha dicho en redes, haciendo un paralelismo con estos samuráis que quedaron a su suerte en la etapa feudal.

    Más sobre:RusiaEstados UnidosUcraniaGuerraHiroshima

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Lo más leído

    1.
    Expertos de la ONU alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. pueden convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa”

    Expertos de la ONU alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. pueden convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa”

    2.
    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    3.
    Con Chile entre sus miembros: EE.UU. crea fuerza operativa con 18 países de América para combatir el crimen organizado

    Con Chile entre sus miembros: EE.UU. crea fuerza operativa con 18 países de América para combatir el crimen organizado

    4.
    La inteligencia de EE.UU. afirma que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

    La inteligencia de EE.UU. afirma que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

    5.
    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    6.
    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma
    Chile

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”
    Mundo

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela