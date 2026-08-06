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    Fiscalía investiga presunto caso de violencia intrafamiliar que involucra al senador Fidel Espinoza

    Desde el Ministerio Público recalcaron que la investigación está en etapa inicial y que, por el momento, no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto a ninguna de las personas involucradas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza Foto: Aton

    La Fiscalía Regional de Valparaíso reportó que investiga un presunto caso de violencia intrafamiliar ocurrido la noche de este miércoles 5 de agosto en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar, donde estarían involucradas dos personas adultas, entre ellas el senador Fidel Espinoza (PS).

    Según los antecedentes preliminares, entregados por el fiscal Mauricio Díaz, de la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia, una de las personas habría solicitado al conserje que llamara a Carabineros denunciando una agresión.

    “Al ingresar al departamento, el personal policial observó desorden, daños en distintas especies y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la relación de actos de agresión y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”, relató el persecutor.

    Ninguna de las dos quiso presentar una denuncia formal ni acudir a un centro asistencial para constatar lesiones. “Pese a ello, atendió que se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido”, sostuvo el fiscal.

    Entre ellas están la revisión de registros de audio y del sistema CAD de Carabineros, la toma de declaraciones al conserje y funcionarios policiales, el empadronamiento de testigos, la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y el registro fotográfico de eventuales daños y lesiones.

    Además, ambos involucrados deberán prestar declaración en calidad de imputados, previa información de sus derechos, y se verificará la eventual existencia de armas de fuego inscritas a nombre de alguno de ellos. Como medida de protección, se dispusieron rondas periódicas al domicilio durante al menos 30 días y contacto prioritario con Carabineros.

    “La investigación se encuentra en etapa inicial y, por el momento, no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto a ninguna de las personas involucradas en este hecho denunciado y trabajado por la Unidad Regional de Instrucción y Flarencia de Valparaíso”, recalcó el fiscal Díaz.

    Más sobre:Fiscalía de ValparaísoFidel EspinozaPartido Socialista

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