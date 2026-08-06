Presidenta del FA critica plan de Kast en seguridad: “Son normas represivas que no resuelven el problema en las poblaciones”

La actual timonel del Frente Amplio y carta de la continuidad en la elección interna de la colectividad, Constanza Martínez, criticó con dureza el plan anunciado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad.

Esto, luego que en una cadena nacional el Mandatario dio a conocer el nuevo eje de su administración, que incluye un proyecto de reforma constitucional para implementar estados de excepción en barrios.

En diálogo con radio Universidad de Chile, la líder frenteamplista planteó que, además de las consecuencias de la aprobación de la megarreforma, su preocupación está en la discusión sobre seguridad.

Martínez deslizó que los anuncios del Jefe de Estado responden a los cuestionamientos surgidos especialmente desde la oposición respecto a que, pese a las promesas de campaña, el Ejecutivo carecía de un plan para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

“Creo que acusaron el golpe de que quedó en evidencia que no tenían ningún plan. Y ahora van a ir a optar a lo único que tienen, al parecer, que es ser un gobierno mucho más duro en lo performático, tratar de poner normas que son represivas, pero que a la larga no resuelven el problema de seguridad en las poblaciones”, dijo.

De acuerdo a la líder de oposición, los alcaldes del sector han dado cuenta de esta preocupación en los últimos días.

“Creo que los alcaldes lo han planteado súper claramente durante este rato y creo que hay que mantener esa unidad de la oposición, hay que mantener a los alcaldes unidos”, destacó.

En sus críticas también apuntó que “este es un gobierno que para lo único que tuvo plan, disposición y mucha determinación fue para hacer avanzar una reforma que es la megarreforma más regresiva desde la dictadura, donde se mintió al país diciendo que era una reforma que iba a mejorar los niveles de desempleo y que iba a lograr hacer crecer al país”.