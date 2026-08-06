Larroulet y su temor por la trampa del ingreso medio: “Chile ya la vivió una vez y no se puede repetir”

El economista académico y exjefe del segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, respaldó y destacó la megarreforma del gobierno, la cual cual fue aprobada y despachada por el Congreso esta semana.

Larraoulet calificó el proyecto estrella del gobierno como “muy sustantivo”, destacando ahí la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “Hay que pensar que tenemos un estancamiento en la economía, un estancamiento en la inversión”, dijo Larroulet en T13Radio.

El profesor de la UDD ahondó sobre este punto debido a las externalidades que tiene la inversión sobre otros aspectos de la economía, como la productividad, uno de los puntos más bajos de la actividad en los últimos años.

Por lo mismo, Larroulet manifestó su inquietud por la acción parlamentaria que llevó al Tribunal Constitucional la norma sobre invariabilidad tributaria contenida en el proyecto de megarreforma, la que en su opinión es clave para asegurar la llegada de inversiones.

“Toda la evidencia muestra que en las inversiones prioritarias que Chile tiene, y que ha tenido históricamente, pero que tiene hoy, son inversiones que requieren también seguridad, requieren certeza, requieren estabilidad”, afirmó.

La certeza de la inversiones y la trampa del ingreso medio

Destacando al mismo tiempo los anuncios que hizo el jueves en cadena nacional de televisión el presidente José Antonio Kast, Larroulet dijo que los países requieren estabilidad para asegurar inversiones, especialmente en la minería por los años que requiere para que se materialicen.

Cristian Larroulet y su temor por la trampa del ingreso medio. Andres Perez

“El litio, por ejemplo, el cobre, minerales críticos hoy día, dado el cambio tecnológico que está ocurriendo. Bueno, estamos hablando de inversiones de muchos miles de millones de dólares. Segundo, estamos hablando de una inversión que queda fija en un lugar. ¿Qué otro destino puede tener esa inversión? Hacemos un hoyo, eso es en parte la minería, la primera parte; hacemos un hoyo. ¿Lo puedes usar en otra cosa? No lo puedes usar en otra cosa”, dijo.

El exdirector de Libertad y Desarrollo (LyD), comentó además que como economista siente “mucho temor” con el asunto de la trampa del ingreso medio, que “Chile ya la vivió una vez y no se puede repetir”.

“Sería un crimen que el país no volviera a crecer fuerte, que el país no recuperara el orden, la paz”, destacando una vez más la agenda que lleva adelante el presidente Kast.